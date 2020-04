Stijging aantal haatmisdrijven tegen Aziaten in VS am kv

22 april 2020

00u19

Bron: CNN, ABC 1 Er is in de VS een toename in het aantal haatmisdrijven tegen Aziatische Amerikanen. Dat bericht de FBI in een nieuw rapport dat de Amerikaanse zender ABC News kon inkijken. Volgens de FBI is dat te wijten aan het feit dat een deel van de Amerikaanse bevolking Aziaten de schuld geeft van de coronaviruspandemie.

“De FBI stelt vast dat haatmisdrijven tegenover Aziatische Amerikanen vermoedelijk zullen toenemen in de Verenigde Staten, als gevolg van de verspreiding van het coronavirus. Dat brengt Aziatische-Amerikaanse gemeenschappen in gevaar”, zo stelt het rapport. “De FBI doet deze vaststelling op basis van de veronderstelling dat een deel van het Amerikaanse publiek Covid-19 in verband zal brengen met China en Aziatische-Amerikaanse bevolkingsgroepen.”

Woordkeuze Trump

Het virus werd voor het eerst vastgesteld in de Chinese regio Wuhan. Sinds het virus ook in de VS steeds meer slachtoffers begon te maken, begonnen onder andere de Amerikaanse president Trump en sommige tv-gezichten te spreken over het “Chinese virus”, in de plaats van het coronavirus of Covid-19. Volgens critici wordt daarmee echter haat aangewakkerd, wat ertoe leidt dat Aziatische Amerikanen geviseerd worden.



Trump verdedigt zijn woordkeuze en zegt dat hij daarmee de mensen eenvoudigweg herinnert aan waar het virus vandaan komt. Hij ontkent ook dat de term racistisch is of dat daarmee mensen van Aziatische afkomst geviseerd worden. “Het komt uit China”, zei Trump vorige week tijdens een persbriefing in het Witte Huis. “Het is een erg accurate term.”

Concrete gevallen

Volgens de FBI is er al een toename in het aantal aangegeven haatmisdrijven. Het rapport haalt onder andere een incident aan waarbij “drie Aziatische Amerikaanse familieleden, waaronder een kind van twee en een kind van zes, werden neergestoken... De verdachte gaf aan dat hij de familie had neergestoken, omdat hij dacht dat ze Chinees waren en andere mensen besmetten met het coronavirus.”

Begin april werden vier tienermeisjes aangeklaagd voor een haatmisdrijf nadat ze een vrouw hadden aangevallen op een bus in New York, anti-Aziatische uitspraken deden en haar zeiden dat de ze oorzaak was van het coronavirus. Een van de tieners sloeg de vrouw met een paraplu op het hoofd, vooraleer ze wegrenden. Het viertal werd later opgepakt.

In Los Angeles werd een vrouw geviseerd door een woedende passagier op de metro die beweerde dat Chinese mensen smerig zijn en verantwoordelijk voor alle ziektes. De vrouw, een Thaise Amerikaanse, nam de tirade van de man op met haar telefoon. “Elke ziekte ooit komt uit China, maat”, zei hij tegen een andere passagier. “Alles komt uit China, omdat ze verdomme walgelijk zijn.”

Uit de statistieken blijkt dat de Aziatische bevolking in de VS tussen 2000 en 2015 met 72 procent is toegenomen: het is de snelst groeiende etnische groep in het land.

