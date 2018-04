Stierenvechter laat dier leven dat hem in achterwerk spietst LB

02 april 2018

10u23 7 Nadat hij een hoorn van het dier in zijn achterwerk had gekregen, besloot een Franse stierenvechter het dier geen genadesteek te geven maar het te laten leven. De 20-jarige Andy Younes opende het stierenvechtenseizoen gisteren in zijn thuisstad Arles.

Op foto's is te zien hoe de stierenvechter in het achterwerk gespietst wordt en voor een volle arena in het stof bijt. Doorgaans wordt de stier aan het eind van het gevecht gedood, maar indien het dier uitzonderlijke kracht toont, wordt het gespaard en mag het de rest van zijn dagen op de boerderij waar het werd grootgebracht slijten.

Younes, die op zijn vijfde voor het eerst de arena betrad, trad gisteren op tijdens de Feria de Paques, het paasfeest in Arles dat traditioneel de start is van het Franse stierenvechtenseizoen. Hoewel hij het onderspit had moeten delven, kreeg Younes een staande ovatie.

Het is niet de eerste keer dat de jonge Fransman in de arena kennismaakt met de gramschap van de stier. In juli vorig jaar was hij samen met de Spaanse matador Juan Miguel het publiek aan het opwarmen in Madrid toen Miguel in het scrotum en de hals werd gespietst. De steekwonde in zijn hals ging dwars door zijn schildklier. Dezelfde stier richtte vervolgens zijn woede op Younes, die in beide dijen en de enkel werd gespietst. Bij zijn val liep hij bovendien een zware hersenschudding op. Beide stierenvechters stortten na het verlaten van de arena in.