Stierenvechter (23) overleden in arena in zuiden van Frankrijk

04 september 2020

Bron: Belga

Bij stierengevechten in het zuiden van Frankrijk is een 23-jarige man om het leven gekomen. Volgens Franse media werd de man op de horens genomen in de arena van Vallabrègues ten noorden van de stad Arles. Hij overleed later in het ziekenhuis in Nîmes.