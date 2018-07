Stierenrennen in Pamplona sluiten af met 31 gewonden kg

14 juli 2018

13u13

Bron: Belga 13 In Pamplona zijn vandaag bij de achtste en laatste stierenrace zeven mensen met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Het brengt de definitieve balans van het jaarlijkse festijn voor waaghalzen in de Noord-Spaanse stad op 31 gewonden.

Tijdens de laatste race beleefde vooral een 27-jarige Fransman enkele bange momenten. Een stier kreeg hem te pakken en hij werd aan zijn halsdoek meterslang meegesleurd door het dier. Hij werd samen met zes anderen naar het ziekenhuis overgebracht, maar niemand raakte zwaar gewond, aldus het Rode Kruis. De meesten liepen enkel kneuzingen op.

De stierenrennen in Pamplona verliepen dit jaar in verhouding vrij veilig. Slechts twee keer kwamen lopers onzacht in aanraking met de hoorns van een stier. Een 38-jarige Spanjaard, die tijdens de eerse race gespietst werd door de hoorns en een zes centimer lang litteken had, werd vrijdag uit het ziekenhuis ontslagen. Vrijdag werd een 19-jarige Spanjaard aan de oksel gespietst.

Elk jaar worden in Pamplona tijdens de achtdaagse feesten dagelijks een aantal kloeke stieren losgelaten op een afgezette route door de kleine straatjes van de stad. Een menigte rent voor de losgelaten stieren uit en hoopt het er heelhuids vanaf te brengen. Dat lukte dit jaar relatief goed. Het laatste dodelijke slachtoffer viel in 2009. Dierenactivisten laken de traditionele race en spreken van dierenmishandeling.