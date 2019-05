Stier rijgt Franse matador op erg pijnlijke manier aan zijn hoorn, maar man gaat gewoon door KVDS

27 mei 2019

22u33

Bron: El País, Daily Mirror 40 Buitenland Een Franse matador is afgelopen weekend zwaargewond geraakt bij een stierengevecht in de Spaanse hoofdstad Madrid. Op schokkende beelden is te zien hoe Juan Leal (26) in de beroemde Las Ventas-arena langs achteren op de rechterhoorn van het dier genomen wordt.

Nadat hij was opgeschept, werd de matador tot afschuw van het publiek de lucht ingeworpen. Twee mannen renden daarop de ring in om de stier af te leiden en Leal te ontzetten.

Doden

De man krabbelde echter weer overeind en zette het gevecht verder. Hij slaagde er nog in om de stier te doden en zijn oor af te snijden. Daar poseerde hij mee voor de aanwezigen, helemaal onder het bloed en met een aan flarden gescheurde broek.





Leal verliet uiteindelijk nog op eigen krachten – strompelend weliswaar – de arena. Hij ging langs in de verpleegpost, maar werd meteen naar het ziekenhuis gevoerd. Daar bleek pas echt hoe erg hij er aan toe was. Hij bleek een wonde van zo’n 25 centimeter te hebben in zijn rectum. De hoorn was er langs zijn bil weer uitgekomen. Mogelijk is ook zijn heiligbeen – boven het staartbeentje – gebroken. De artsen opereerden hem onmiddellijk en verwachten dat hij volledig zal herstellen. (lees hieronder verder)

“Ik begrijp niet hoe hij gewoon verder heeft kunnen vechten en de stier heeft kunnen doden”, reageert zijn chirurg Máximo García Leirado. “Een normaal persoon zou niet meer in staat geweest zijn om weer op te staan of weer te stappen. Gelukkig voor hem schampte de hoorn van de stier af op zijn heiligbeen. Anders had die zelfs zijn maag kunnen doorboren.”