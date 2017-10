Stier doorboort matador driemaal, toch wil hij absoluut direct weer de ring in JV

16u37

Bron: Daily Mail, The Independent 4 thinkstock Illustratiefoto. Een Mexicaanse stierenvechter heeft zijn eigen leven geriskeerd om wraak te nemen op de stier die hij bekampte en die hem levensgevaarlijk had gespietst met de hoorns. Toch wou de 35-jarige Arturo Macias zélf het dier van zo'n 500 kg nog afmaken. Meteen daarna moest hij met spoed geopereerd worden.

!!De onderstaande beelden zijn niet geschikt voor gevoelige lezers!!

Veel heeft het niet gescheeld of het werd het allerlaatste stierengevecht van Arturo Macias. Amper een paar centimeters. De stier plantte zijn hoorns onder meer in Macias' hals, net onder diens luchtpijp. Dat gebeurde zaterdag in het Plaza de Toros Monumental de Aguascalientes in het Mexicaanse San Marco, tijdens een evenement om geld in te zamelen na de recente zware aardbeving in Mexico.

Arturo Macias maakte een verkeerde inschatting van de stier, die de matador tegen de grond smakte. Het opgejaagde dier wist zijn belager vervolgens drie steekwonden toe te brengen met zijn hoorns. Eentje daarvan miste op een haar na Marcias' luchtpijp. In het filmpje zien we duidelijk die vreselijke nekwonde. We herhalen: niet voor gevoelige lezers!

De matador kreeg verzorging buiten de arena. Artsen waarschuwden hem dat hij zijn leven zou riskeren als hij terug de ring zou ingaan om de stier af te maken. Die raad sloeg Macias in de wind. Hij deed wat hij vond dat hij moest doen en werd meteen daarna overgebracht naar het ziekenhuis. Daar onderging hij een spoedoperatie die zijn leven redde. De gapende wonde had volgens de chirurgen al lucht doorgelaten naar zijn borst en hals.

Naar eigen zeggen wou Macias de slachtoffers van de aardbeving niet teleurstellen. Op sociale media krijgt hij als afslachter van de stier in een ongelijke strijd veel kritiek. De man verblijft voorlopig nog op intensieve zorgen.