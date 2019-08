Stier doodt toeschouwer stierenrennen op Spaans festival ADN

29 augustus 2019

21u18

Bron: ANP 4 Een man is vandaag tijdens een festival in het Spaanse Cuéllar gedood door een stier. Het 62-jarige slachtoffer liep verwondingen op aan zijn nek en bovenlichaam. Zijn leven kon niet meer worden gered, zegt burgemeester Carlos Fraile tegen lokale media.

Het slachtoffer stond als toeschouwer toe te kijken bij het stierenrennen. Hij zou op een bepaald moment van een muur zijn gevallen toen de stier daar voorbij liep, belandde recht in het pad van de stier en werd op de hoorns genomen.



Stieren door straten laten draven is een bekende Spaanse traditie. Mensen komen uit de hele wereld om voor de dieren uit te rennen. Sinds 1911 zijn bij stierenrennen zeker 16 doden gevallen. Het laatste sterfgeval was gemeld in 2009.

