Stiepelzatte tieners richtten ravage aan op modeltreinbeurs: ouders moeten 1.600 euro betalen

20 augustus 2019

09u06

Bron: The Independent 0 Vier Engelse tieners hebben een grote ravage aangericht op een tentoonstelling voor modeltreintjes in Lincolnshire. De 16-jarigen kraakten een fles wodka en drongen ‘s nachts de sportzaal van een school binnen om te voetballen. De braspartij liep uit de hand en het viertal richtte voor ongeveer 30.000 pond (bijna 33.000 euro) schade aan op de expo. De feiten dateren van mei; gisteren werden drie van de vier jongeren berecht.

Het viertal wilde voor de start van de examens de bloemetjes nog eens buitenzetten. De jongens maakten een fles wodka soldaat, werden dronken en beslisten om in de sportzaal van Stamford Welland Academy te gaan voetballen. Ze drongen de zaal binnen, maar algauw liep het mis. De tieners gooiden tafels omver en kegelden stukjes van de modeltreinen en circuits tegen de muur.

Om vier uur ‘s ochtends trof de politie de stiepelzatte leerlingen aan in de toiletten van de school. Ze was ter plaatse gegaan nadat er een inbraakalarm was binnengelopen. Het viertal werd in de boeien geslagen; gisteren legde een jeugdrechter drie van de vier jongeren een taakstraf op. Hun ouders moeten een schadevergoeding van 500 Britse pond (547 euro) betalen, ofwel 1.500 pond (1.641 euro) in totaal. De vierde minderjarige krijgt zijn straf volgende maand te horen.

De jeugdrechter gaf de jongeren ook een fikse uitbrander. Hij bestempelde hun daden als een “dwaze, moedwillige vandalenstreek”. “Ongezien in mijn carrière van bijna twintig jaar.” De jongeren bekenden verantwoordelijk te zijn voor de schade en boden hun excuses aan. Hun ouders zeiden “beschaamd” en “ontgoocheld” te zijn. Volgens de verdediging van één van de jongeren gebeurden de eerste vernielingen per ongeluk en liep het daarna volledig uit de hand.

De tieners richtten tijdens hun drinkgelag voor ongeveer 30.000 pond (32.811 euro) schade aan. Verschillende hobbyisten zagen “hun levenswerk” in rook opgaan. John Kneeshaw spendeerde “20 tot 25 jaar” aan de bouw van zijn treinen en het bijhorende parcours. De schade voor de Engelsman bedraagt naar eigen zeggen 15.000 pond, ofwel 16.405 euro. “Maar vooral het emotionele verlies is groot.”

Toch is er ook goed nieuws: weldoeners hebben al meer dan 107.000 pond (117.025 euro) geschonken voor de heropbouw van de tentoonstelling. Onder anderen de Britse rockzanger Rod Stewart, zelf een groot liefhebber van modeltreinen, doneerde 10.000 pond (10.937 euro) aan de modeltreinclub.