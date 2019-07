Stiekeme beelden van man van geïsoleerde stam die machete van houthakkers vindt kv

22 juli 2019

20u15

Bron: The Guardian, Reuters 0 In het Braziliaanse regenwoud werden beelden gemaakt van een man van de Awá, het meest bedreigde volk ter wereld dat afgezonderd van de buitenwereld leeft. Daarop is te zien hoe de man een machete besnuffelt die vermoedelijk door houthakkers in het struikgewas werd achtergelaten. De makers van de beelden willen de precaire situatie van inheemse volken zoals de Awá onder de aandacht brengen. Hun leefomgeving wordt immers ernstig bedreigd door illegale houtkap, mijnwerkers en drugssmokkelaars.

De beelden werden gemaakt door een lid van de Guajajara, een naburige stam die strijd voor de bescherming van een van de laatste stukjes ongerept regenwoud in Maranhão, een zwaar ontboste staat in het noordoosten van Brazilië.

Op de opmerkelijke beelden is te zien hoe een man met een speer in bloot bovenlijf een machete bestudeert die werd achtergelaten in het struikgewas. Hij wordt vervolgens achterdochtig en slaat dan op de vlucht met een andere jager wanneer hij beseft dat hij bespied wordt.



Volgens Survival International zijn de Awá het meest bedreigde volk ter wereld, omdat illegale houthakkers hun territorium en dat van andere inheemse stammen binnendringen. Dat leidt soms tot gewelddadige confrontaties waarbij de stamleden gedood worden. Veel leden van de gemeenschap zagen zich genoodzaakt om het dorp te verlaten, maar anderen kiezen ervoor om in afzondering te blijven leven. Ondertussen bevinden de houthakkerskampen zich al op de grens van het territorium van de Awá, zegt Survival International.

Genocide dreigt

“Deze video is verder bewijs dat de afgezonderde Awá echt bestaan. Een blik op een satellietfoto toont hoe gevaarlijk hun situatie is. Houthakkers hebben veel van hun familieleden vermoord en uit het would verdreven”, zegt Stephen Corry, directeur van Survival International. “President Bolsonaro en zijn vrienden in de houtindustrie willen niets liever dan dat degenen die nog overleven geëlimineerd worden. Enkel een wereldwijde verontwaardiging staat tussen hen en een genocide.”

Assimilatie onder Bolsonaro

Brazilië telt meer dan 850.000 inheemse inwoners, die samen minder dan 1 procent van de totale bevolking uitmaken. Ze wonen in reservaten die ongeveer 13 procent van de totale oppervlakte van Brazilië beslaan. Volgens Jair Bolsonaro, de huidige extreemrechtse president van Brazilië, is dat te veel land voor te weinig mensen en hij heeft beloofd om de grenzen van sommige reservaten te herbekijken. Bovendien leven de inheemse volken in armoedige toestanden, zegt hij. Daarom wil Bolsonaro dat ze assimileren door grootschalige landbouwoperaties en mijnoperaties toe te staan in de reservaten.

Bolsonaro, een voormalige legerkapitein, werd in oktober verkozen met de steun van de Braziliaanse landbouwsector die toegang wil krijgen tot meer land en een afgezwakte milieuwetgeving. Daarnaast willen boeren ook dat de president de wapenwetgeving versoepelt.

Hun eisen vielen bij Bolsonaro niet in dovemansoren. Op 1 januari ontmantelde hij FUNAI, de Nationale Stichting voor de Indianen (Funai) die toezag op bescherming van de inheemse bevolking in Brazilië. De bevoegdheid voor de afbakening van de gronden die aan de inheemse bevolking worden toegekend, werd overgeheveld naar het ministerie van landbouw dat ijvert voor de belangen van de boeren.