Stiekem foto’s onder rok nemen voortaan verboden in Duitsland nla

03 juli 2020

11u43

Bron: Belga, Reuters, La Libre 10 “Upskirting”, stiekem foto’s maken onder iemand rok of van iemands decolleté, wordt strafbaar in Duitsland. Vanochtend werd daarover een wet goedgekeurd. Ook iemand fotograferen of filmen die is omgekomen bij een ongeval wordt verboden.

Inbreuken kunnen bestraft worden met een boete of een gevangenisstraf tot twee jaar. Tot nu toe werden enkel nog levende slachtoffers van ongevallen beschermd door de wet. “Onder iemands rok of iemands decolleté fotograferen is een schaamteloze inbreuk van de privacy, die in de toekomst strafbaar wordt”, zei minister van Justitie Christine Lambrecht.

Het fenomeen maakte zijn opmars de laatste jaren, omdat camera's steeds kleiner zijn en zo makkelijk verstopt kunnen worden. Stiekem genomen foto's worden vaak online verkocht of gedeeld op chatfora. De wet komt er na een petitie van twee Duitse vrouwen, die als tiener zelf slachtoffer waren, om upskirting te criminaliseren.

In België is upskirting sinds 2014 verboden. Daders riskeren een celstraf tot een jaar.