Stiekem filmen onder de rok voortaan strafbaar in Duitsland MDG

18 september 2020

13u24

Bron: Belga 0 Duitsland heeft stiekem onder de rok filmen of fotograferen strafbaar gemaakt. Overtreders riskeren tot 2 jaar cel. Het Duitse hogerhuis, de Bundesrat, keurde vrijdag de nodige aanscherping van de wet finaal goed. Ook wie de beelden verspreidt, is strafbaar. 'Upskirting' was tot nu toe meestal niet strafbaar.

Het filmen of fotograferen van dodelijke slachtoffers bij ongevallen zal voortaan strafbaar zijn. Hier bood de strafwet tot nu toe enkel bescherming aan slachtoffers van een ongeval die gewond raakten.

Smartphones

De strengere wetgeving laat toe om het verspreiden van de aangehaalde beelden via de sociale media tegen te gaan. De wet stipuleert bijvoorbeeld dat smartphonecamera's tegenwoordig in staat zijn beelden van hoge kwaliteit te schieten. De toenemende beschikbaarheid van zulke toestellen en het feit dat ze eenvoudig en onopvallend te gebruiken zijn, leiden er volgens de tekst steeds vaker toe dat de rechten van de afgebeelde personen met de voeten getreden worden door wie de beelden maakt. De Bundestag, het lagerhuis, had de verstrenging begin juli al goedgekeurd.

In België is ‘upskirting’ sinds 2014 verboden. Daders riskeren een celstraf tot een jaar.