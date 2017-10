Stiefvader aangehouden om dood kind in auto kv

Agenten hebben zaterdagavond in het Nederlandse Assen een overleden kind in een auto aangetroffen. Een man die de politie naar de auto leidde, is opgepakt. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van het kind.

De verdachte meldde zich vanavond op het bureau in Assen en ging in gesprek met agenten. Zij liepen met hem mee naar zijn auto, waarin een dood kind bleek te liggen. De man werd direct aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij haar dood en opgesloten.



Volgens RTV Drenthe is het kind een twaalfjarig meisje uit Hoogeveen. De man die werd aangehouden is haar stiefvader, zegt de zender op basis van een anonieme bron. De man zou een zedenverleden hebben.



De politie doet nader onderzoek naar de toedracht en de auto is in beslag genomen. Het is nog niet duidelijk hoe het kind om het leven is gekomen.

