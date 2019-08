Stiefpapa (19) vermoordt baby nadat die melk overgeeft op zijn kleren HR

06 augustus 2019

13u38

Bron: Indianapolis Star, New York Post 0 Buitenland Een 19-jarige man uit de Verenigde Staten heeft toegegeven dat hij de baby van zijn vriendin doodde, nadat de jongen van amper 2 maanden oud op zijn kleren had overgegeven.

De 19-jarige Dakota L. King uit Bloomington in de Amerikaanse deelstaat Indiana ging op 30 juli compleet door het lint nadat de baby zijn melk had teruggegeven op zijn kleren. Het kindje werd later die dag in ernstig levensgevaar binnengebracht in het ziekenhuis en overleed daar even later.

De baby had verschillende zichtbare verwondingen, onder meer in het gezicht. Onderzoek bracht aan het licht dat King eerder op de dag woest was geworden op de baby. Hij zou hem met zijn gezicht naar beneden in de wieg gelegd hebben, en duwde hem tegen de matras totdat hij stopte met huilen.

“Daarna liet hij de baby achter in de wieg, tot de moeder thuiskwam”, verklaarde de politie. Toen ontdekten ze dat het kind niet meer ademde. Dakota King is volgens de politie niet de vader van het kind. Hij wordt beschuldigd van moord.

