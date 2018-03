Stiefmoeder helpt dagenlang mee zoeken naar vermiste Gabriel (8). Dan ligt hij plots dood in haar kofferbak HR

12 maart 2018

07u50

Bron: BBC, RTL Nieuws 496 Na een zoektocht van 12 dagen is gisteren in Spanje het lichaam van het vermiste jongetje Gabriel Cruz (8) teruggevonden. Hij werd dood aangetroffen in de koffer van de huidige vriendin van de vader. De vrouw hielp zelf dagenlang mee zoeken naar het jongetje. "Mensen zijn woedend", klinkt het. "Ze willen de verdachte lynchen."

Gabriel Cruz (8) was al sinds 27 februari vermist. Heel Spanje was in de ban van de verdwijning. Duizenden politieagenten en vrijwilligers hielpen mee zoeken. Gabriel werd het laatst gezien bij zijn grootmoeder in het dorp Las Hortichuelas, nabij Almeria in het zuiden van Spanje. Hij vertrok om bij een vriendje te gaan spelen, maar daar kwam hij nooit opdagen. Diezelfde avond startte de politie een zoektocht. De dagen en weken nadien kregen ze de hulp van duizenden vrijwilligers.

Op 3 maart vonden Angel Cruz, de vader van de jongen, en zijn huidige vriendin Ana Julia Quezada (43) een t-shirt met het DNA van jongen, op zo'n 10 kilometer van de plaats waar hij was verdwenen. Volgens Spaanse media hield de politie de vrouw sindsdien in de gaten als mogelijke verdachte.

Afgelopen vrijdag was er in Almeria nog een grote bijeenkomst om de ouders van Gabriel te steunen. Daar kwamen maar liefst 8.000 mensen samen. Op sociale media werden tal van berichten gedeeld van een blauwe vis - geïnspireerd door Gabriel's liefde voor de zee - met de hashtag #TodosSomosGabriel - 'Wij zijn allemaal Gabriel'.

Gisteren vond de politie het levenloze lichaam van Gabriel terug in de koffer van de auto van Ana Julia Quezada, de huidige vriendin van de vader. Dat uitgerekend zij mogelijk de dader is, daar worden veel mensen in Spanje boos van. "Mensen zijn woedend", vertelt de Nederlandse Manja Dijs aan RTL Nieuws. Volgens haar waren ze zo kwaad dat ze het kantoor van de Guardia Civil wilden bestormen. "Ze willen de verdachte lynchen", klinkt het.

De minister van Binnenlandse Zaken ropet het publiek op om het politieonderzoek te respecteren en zich niet te laten leiden door geruchten. De Spaanse premier Mariano Rajoy betuigde op Twitter zijn medeleven met de nabestaanden.

Comparto con todos los españoles el dolor por la pérdida de Gabriel. Descanse en paz. MR#TodosSomosGabriel Mariano Rajoy Brey(@ marianorajoy) link