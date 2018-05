Stichting van miljardair Soros verlaat Hongarije vanwege "repressief" overheidsbeleid TTR

15 mei 2018

08u54

Bron: Belga 0 De stichting van de Amerikaans-Hongaarse miljardair George Soros verlaat Hongarije vanwege het "repressief" beleid van de Hongaarse regering. Dat maakt de stichting bekend in een persbericht. De stichting financiert verschillende ngo's in het land. De activiteiten worden verhuisd naar Berlijn.

"Geconfronteerd met een steeds meer repressief politiek en gerechtelijk milieu in Hongarije, verplaatst de Fondation Open Society haar internationale operaties en haar personeel van Boedapest naar de Duitse hoofdstad", zo kondigde de stichting aan.

De Hongaarse premier Viktor Orbàn beschuldigt de 87-jarige Soros ervan een massale immigratie naar Europa aan te moedigen. Orbàn kondigde voor de recente verkiezingen een reeks wetten aan getiteld "Stop Soros", waarbij onder andere enkele ngo's in het vizier worden genomen.

De stichting van Soros had eerder al laten weten "verschillende opties" in overweging te nemen, in het geval dat de activiteiten van de stichting in Hongarije teveel worden belemmerd.

Meer over George Soros

Hongarije