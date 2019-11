Stichter van Syrische hulporganisatie Witte Helmen komt om in Istanboel NLA

11 november 2019

18u54

Bron: Belga 2 De stichter van de Syrische hulporganisatie Witte Helmen, de Brit James Le Mesurier is om het leven gekomen in Istanboel. Dat bevestigde het hoofd van de Witte Helmen, Raid al-Salih, vandaag, zonder meer details te geven over de doodsoorzaak. "De zaak is in handen van de Turkse politie", zei Salih. De gouverneur van Istanboel bevestigt dat een onderzoek is gestart.

De Witte Helmen verwierven bekendheid door hun acties in de Syrische burgeroorlog, vooral in het oosten van de felbevochten stad Aleppo. Na bomaanvallen waren zij dikwijls als eersten ter plaatse. Volgens Amerikaanse berichten redden ze de voorbije 8 jaar meer dan 115.000 personen. In 2016 kreeg de organisatie zelfs de alternatieve Nobelprijs. Een korte documentaire over hen kreeg een Oscar.

De Witte Helmen zijn officieel bekend als de Syrische Burgerbescherming (SCD). De vroegere Britse legerofficier James Le Mesurier geldt als de drijvende kracht achter de oprichting van de organisatie in 2013. Het zijn buitenlandse giften die het werk van de ongeveer 3.000 vrijwilligers mogelijk maken.