Stewardess sterft na val uit Boeing 777 MV

17 maart 2018

12u26

Bron: BBC 1 Een stewardess van de luchtvaartmaatschappij Emirates liet woensdag het leven nadat ze uit een Boeing 777 viel. Het ongeval vond plaats op de internationale luchthaven van Entebbe, Oeganda.

De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan haar verwondingen. Het ongeval vond plaats toen de stewardess het toestel aan het voorbereiden was op de boarding.

In een verklaring meldt Emirates dat: "Een lid van de crew per ongeluk door een open deur gevallen is tijdens de voorbereiding van het vliegtuig."

Er wordt zo snel mogelijk een onderzoek gestart naar het incident door de luchtvaartautoriteiten van Oeganda. Luchtvaartmaatschappij Emirates beloofde alvast daarbij volledig mee te werken.