Stewardess: "Piloten installeerden verborgen camera in wc en keken in cockpit naar beelden"

26 oktober 2019

07u43

Bron: Arizona Central 6 Een stewardess van de Amerikaanse lowcostmaatschappij Southwest beschuldigt twee piloten van voyeurisme. Op een iPad in de cockpit zag ze tot haar ontsteltenis rechtstreeks gestreamde beelden uit het toilet van het vliegtuig verschijnen. De piloten hadden klaarblijkelijk een verborgen camera geïnstalleerd. Stewardess Renee Steinaker zegt door haar werkgever gestalkt te zijn om het incident binnenskamers te houden, meldt Arizona Central.

Het incident deed zich in februari 2017 voor tijdens een vlucht van Pittsburgh naar Phoenix. Stewardess Renee Steinaker kreeg na 2 uur en 30 minuten de opdracht om zich naar de cockpit te begeven. Dat is de voorgeschreven procedure van Southwest wanneer een van de twee piloten een sanitaire stop inlast. Ten allen tijden moeten twee bemanningsleden in de cockpit aanwezig zijn.



Gezagsvoerder Terry Graham vertrok naar het toilet. Steinaker hoorde even later plasgeluiden en merkte een aan de voorruit geplaatste iPad op. Ze zag hoe de gezagsvoerder stond te urineren in de wc, luidt het in de aanklacht. Copiloot Ryan Russell trok wit weg en hing de stewardess een verhaal op over een nieuwe geheime beveiligingsmaatregel van de luchtvaartmaatschappij. Steinaker geloofde er geen snars van. Ze nam een foto van de iPad en lichtte na de vlucht haar oversten in.



De piloten mochten - alsof er niets aan de hand was - de terugvlucht gewoon aanvatten. Ze werken nu meer dan twee jaar na de feiten nog steeds voor de maatschappij. Steinaker is volgens haar advocaat zwaar onder druk gezet om het incident stil te houden. Zij en haar echtgenoot, eveneens werkzaam voor Southwest, kregen te maken met een verhoogd aantal prestatiecontroles, die “bedreigend en bizar” overkwamen. “Als dit uitlekt, wil niemand meer met Southwest vliegen”, kreeg Steinaker luidens haar advocaat meerdere keren te horen.



Arizona Central vroeg en kreeg een korte reactie van de luchtvaartmaatschappij. “De veiligheid van onze klanten en medewerkers is onze absolute prioriteit. Southwest plaatst geen camera’s in de toiletten van haar vliegtuigen. Op de hangende geschillen onthouden we ons van commentaar.” Wordt allicht vervolgd.