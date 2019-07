Stewardess die Chapecoense-crash overleefde na 2,5 jaar weer de lucht in Redactie

25 juli 2019

00u09

Bron: AD.nl 0 Ze overleefde de vliegtuigcrash op 28 november 2016 die 71 van de 77 inzittenden het leven kostte, waaronder het bijna gehele team van de Braziliaanse voetbalclub Chapecoense. En na 2,5 jaar van revalidatie en psychische hulp heeft de Boliviaanse stewardess Ximena Suarez afgelopen vrijdag haar eerste vlucht sinds die noodlottige dag gemaakt. “Liefde kan tegenslag overwinnen”.

Met die woorden werd Suarez afgelopen weekend door haar nieuwe werkgever Amaszonas Línea Aérea in het zonnetje gezet. “Ximena vervult haar droom door terug te keren in de lucht. En wanneer we houden van wat we doen, wint de liefde van alle tegenspoed”, valt er te lezen op de Facebookpagina van de Boliviaanse maatschappij.

Ik probeer van de slaappillen weg te blijven, maar dat lukt me niet Ximena Suarez

Suarez bewandelde een lange weg na die fatale crash in november 2016. Met diverse verwondingen, waaronder een gebroken hand en enkel, lag ze lange tijd in het ziekenhuis. Daar vertelde ze hoe ze de crash van het toestel van LaMia had meegemaakt en hoe de lichten uitgingen op het moment dat het vliegtuig omlaag begon te vallen. “Voorlopig herinner ik me niets meer dan dat. Als crew zijn we getraind voor dit soort situaties, met een simulatie en zo, maar wanneer het gebeurt weet niemand hoe hij of zij zal reageren in zo'n situatie.”



Later vertelde ze ook nachtmerries te hebben. “Ik kan niet goed slapen. Ik word 's nachts vaak wakker. Ik probeer van de slaappillen weg te blijven, maar dat lukt me niet.” Na de fysieke revalidatie volgde dan ook een net zo lang psychisch herstel dat afgelopen vrijdag met de eerste vlucht voor haar nieuwe werkgever een hoogtepunt bereikte. Suarez doet weer wat ze het liefste doet.

Lees verder onder de Facebookpost.

Chapecoense

71 van de 77 inzittenden kwamen om bij de crash van vlucht 2933 van het Boliviaanse Santa Cruz naar de Colombiaanse stad Medellin. Het toestel vervoerde spelers en staf van het Braziliaanse voetbalelftal Chapecoense, journalisten en enkele passagiers. Het voetbalteam zou in Medellin spelen tegen Atlético Nacional in de finale van de Copa Sudamericana, de Zuid-Amerikaanse variant van de Europa League. Vlak voor de landing ging het mis. Het toestel van LaMia stortte neer.

Eerste doelman Marcos Danilo Padilha werd aanvankelijk levend uit het wrak gehaald, maar overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Spelers Alan Ruschel, Neto en Jackson Follmann overleefden het ongeluk wel, net als stewardess Ximena Suarez, boordtechnicus Erwin Tumiri en journalist Rafael Hensel.

Na onderzoek bleek dat menselijk falen aan boord van het vliegtuig leidde tot de vliegramp. Ook luchtvaartmaatschappij LaMia en de luchtvaartautoriteiten in Bolivia kregen in het onderzoeksrapport de schuld. Het vliegtuig van het type Avro RJ85 stortte neer omdat de brandstof op was. De piloot had niet tijdig door dat zich door het brandstofgebrek technische problemen voordeden die ingrijpen vereisten. De families van de slachtoffers eisen smartengeld.