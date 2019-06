Stevige modderstroom veroorzaakt grote schade in Italiaanse gemeente Redactie

12 juni 2019

12u54

Bron: Enex 1

De Italiaanse provincie Brescia, in de noordelijke regio Lombardije, is getroffen door hevig regenweer. De brandweer heeft er vandaag al zestig interventies moeten uitvoeren. Het gaat onder andere om overstromingen en beschadigde gebouwen. In de gemeente Mazzunno heeft de brandweer extra veel werk door een modderstroom die door de straten glijdt. Tientallen families zijn uit het gebied geëvacueerd.