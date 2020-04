Stevige klap voor Braziliaanse president Bolsonaro: minister van Justitie stapt op HR

24 april 2020

18u26

Bron: Belga, ANP 0 Buitenland Wegens meningsverschillen met de Braziliaanse president Bolsonaro is diens minister van Justitie, Sergio Moro, opgestapt. Moro gold als een van de belangrijkste steunpilaren van de president.

Moro was het niet eens met het besluit van Bolsonaro om het hoofd van de landelijke politie te ontslaan. Dat zou een einde maken aan de onafhankelijkheid van de politie, meent de ex-minister. Hij spreekt over politieke inmenging. De politiebaas gold als vertrouweling van de bewindsman.

Het ontslag is een stevige opdoffer voor Bolsonaro, die met de immens populaire Moro een van zijn steunpilaren verliest. Tegelijkertijd heeft Brazilië af te rekenen met een stevige uitbraak van het coronavirus.

Sergio Moro was destijds als onderzoeksrechter de drijvende kracht achter het onderzoek naar het corruptieschandaal in het Zuid-Amerikaanse land, het zogenoemde Car Wash-onderzoek. Hij veroordeelde in 2017 de voormalige Braziliaanse president Luiz Inacio Lula da Silva wegens omkoping. Een jaar later werd hij door Bolsonaro in het kabinet gebracht.

