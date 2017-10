Stevent Puigdemont af op een gevangenisstraf? TK

08u53

Bron: Belga 3 Getty Images De Spaanse premier Mariano Rajoy heeft vanmorgen officieel vroeg de bevoegdheden van de afgezette Catalaanse minister-president Carles Puigdemont overgenomen. Via een publicatie in het Spaanse staatsblad zijn ook de andere leden van de regering in Barcelona afgezet. De krant El Diario schrijft intussen dat Puigdemont een gevangenisstraf riskeert.

De Spaanse Senaat heeft gisteren het voordien nooit ingezette artikel 155 van de grondwet gelanceerd. Daarmee is de weg vrijgemaakt voor het afzetten van de Catalaanse regering en voor het organiseren nieuwe verkiezingen op 21 december.



Veel Spaanse kranten richten zich vanochtend op die verkiezingen. De grote landelijke bladen zoals El Pais, El Mundo en El Diario borduren voort op de gebeurtenissen van gisteren.



De Catalaanse krant La Vanguardia richt zich op het uitroepen van de onafhankelijkheid en de vraag: wat nu? Puigdemont doet volgens de krant vandaag niets anders dan praten met de partijen in zijn gloednieuwe republiek. Hij blijft in elk geval met de leden van zijn regering op zijn post.

El Diario schrijft dat Carles Puigdemont en zijn aanhangers, ,,de inmiddels verdwenen Catalaanse regering", geen plan B hebben en na ingrijpen door Madrid mogelijk afstevenen op een gevangenisstraf. El Mundo noteert dat artikel 155 voorschrijft dat tussen het ontbinden van de Catalaanse regering en de nieuwe stembusgang maximaal 55 dagen mogen zitten. Daarmee kwam Rajoy uit op 21 december, een donderdag. De minister-president is erop uit verder zo min mogelijk schade aan te richten. De Catalanen kunnen zich op 21 december uitspreken over hun toekomst. Het Catalaanse ochtendblad El Periodico richt zicht weer meer op de aangekondigde verkiezingen dan op wat de regering van Barcelona doet.