Stevent Puigdemont af op confrontatie met Spanje? "We sluiten niets uit"

24 januari 2018

19u10

Bron: Belga 0 "We moeten ervoor zorgen dat er zo snel mogelijk een regering is", die "efficiënt" is en "vanaf de eerste minuut aan het werk kan gaan". Dat heeft de Catalaanse parlementsvoorzitter Roger Torrent verklaard na een onderhoud in Brussel met Carles Puigdemont, die werd voorgedragen om opnieuw de regionale regering in Catalonië te leiden. Het gesprek zou eerst plaatsvinden op de zetel van de Catalaanse vertegenwoordiging in Brussel, maar daar stak Madrid een stokje voor.

Torrent wees na het gesprek vooral op de noodzaak van de opheffing van artikel 155, om zo een nieuwe etappe in te luiden van de regering in Catalonië, zonder de constante confrontatie en druk vanuit de Spaanse overheid.

Over het gesprek met Puigdemont, zei Torres dat hij "heeft laten weten wat hij belangrijk vindt voor het land, en wat hij zelf zal doen om die doelen ook te bereiken". Hij zei aan Puigdemont dat er zo snel mogelijk een regering moet komen, die efficiënt is en meteen aan het werk kan gaan.

"We sluiten niets uit"

Puigdemont zelf verklaarde dat hij en de andere Catalaanse ex-ministers het liefst van al in Catalonië aanwezig zullen zijn op 30 januari, wanneer het parlement debatteert over de aanstelling van Puigdemont als Catalaanse leider. "Er zijn veel mogelijkheden. Het liefst van al doen we het face to face. We sluiten niets uit", zei hij. "Het is de bedoeling dat het parlement kan overleggen waarover het wil overleggen, en de wil van de burgers respecteert."

Tegen Puigdemont en vier andere ex-ministers die in ons land verblijven, loopt in Spanje nog een arrestatiebevel. Volgens de krant La Vanguardia heeft president Mariano Rajoy vandaag nog bevestigd dat Puigdemont zal opgepakt worden wanneer hij voet aan wal zet in Spanje.

"Schande voor de democratie"

Vandaag raakte ook bekend de Spaanse regering de vertegenwoordiging van de Catalaanse Generalitat, de regering, in Brussel gesloten heeft. Normaal gezien zou de ontmoeting tussen Torres en Puigdemont daar plaatsvinden, maar ze werd uiteindelijk verplaatst naar de hoofdzetel van de Europese Vrije Alliantie in Brussel. Torres zei te betreuren dat de Catalaanse parlementsvoorzitter geen gebruik kan maken van de instellingen van de Generalitat in Brussel. "Dat is niet normaal. Dit is schandalig voor de democratie."

