Steve krijgt maximumstraf voor moord op zijn vrouw in 1997, zijn kinderen geloven nog steeds dat hij er niets mee te maken heeft

23 februari 2018

17u10

Bron: News.com.au 0 Steve Fesus (47) heeft de maximumstraf van 22 jaar gekregen voor de moord op zijn vrouw in 1997. Hij begroef haar lichaam op het strand van Seven Mile Beach in Australië. Ondanks stevig bewijsmateriaal blijven de kinderen er tot op de dag van vandaag van overtuigd dat hun vader onschuldig is.

De man wurgde de 18-jarige Jodie tijdens een vlammende ruzie, toen ze amper drie maanden getrouwd waren. De jongedame voelde zich ongelukkig omdat ze vermoedde dat Fesus haar bedroog. Ze dreigde ermee hem te verlaten en Kimberly en Dylan mee te nemen.

Dat verzet moest ze met haar leven bekopen. Fesus legde haar stoffelijk overschot in zijn wagen en reed naar een afgelegen stukje strand. Nadat hij haar daar begraven had, bleef hij tegen de buitenwereld beweren dat ze spoorloos verdwenen was.

'Partner overleden'

Enkele weken later leek Fesus echter al door de mand te vallen: op een officieel formulier voor de kinderbijslag kruiste hij aan dat zijn partner overleden was. Nadat hij daar een opmerking over kreeg, paste hij die opmerkelijke keuze weer aan.

Maar dat betekende dus dat hij een deel van de centen aan zijn neus voorbij zou zien gaan. Als hij toch de volle buit wilde, moest haar lijk gevonden worden. En dus nam hij het risico om haar lichaam deels op te graven, een anonieme tip naar de politie deed de rest. De dag nadat agenten de akelige vondst deden, stond Fesus al terug in het kantoor om de financiën te regelen.

When killer Steve Frank Fesus married his teenage bride in March 1997, the security guard told her father "don't worry, I will look after her".https://t.co/cj4ubonlRv Fairfax South Coast(@ fairfaxsthcoast) link

Jarenlang ongemoeid gelaten

Hoe verdacht dat er ook moet uitgezien hebben, de man werd ongemoeid gelaten. En dat gedurende zestien jaar... Pas in 2013 zou Fesus achter de tralies vliegen omdat hij tegen undercover agenten te loslippig geworden was.

Dylan en Kimberly waren op het moment van de moord 11 en 22 maanden oud. Intussen zijn ze respectievelijk 21 en 22 jaar, maar ze blijven hun vader door dik en dun verdedigen. De rechter zou van hen zelfs een brief krijgen met niets dan lovende woorden over Steve.

"Kinderen werden om de tuin geleid"

"Zelf vinden ze dat niet zo'n probleem, maar ze hebben al die tijd wel de liefde van hun moeder moeten missen", sprak rechter Peter Johnson. "Ze waren op het moment van de feiten heel jong en nadien werden ze om de tuin geleid door hun vader. Hij heeft hen ervan overtuigd dat hij die moord niet gepleegd heeft. Maar wij denken er anders over, het was een egoïstische daad."

De vader van Jodie is blij dat Fesus eindelijk achter slot en grendel zit. "Maar dat zou twintig jaar geleden al zijn verdiende lot geweest zijn. Ik ben wel kwaad omdat hij zelfs nu nog tegenover Kimberly en Dylan blijft liegen. We verloren niet alleen Jodie, maar ook onze kleinkinderen. Ach, we kunnen hen niets verwijten, want ze weten niet beter. Maar dat ze niets met ons te maken willen hebben, doet enorm veel pijn."