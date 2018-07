Steve Bannon wil met 'rechtspopulistische supergroep' derde van Europees parlement innemen sam

21 juli 2018

22u28

Bron: belga 7 Steve Bannon, de controversiële ex-adviseur van president Donald Trump en boegbeeld van radicaal rechts in de VS, richt zich volgens mediaberichten nu op Europa. Hij wil een beweging ('The Movement') oprichten en daarmee een rechtspopulistische revolutie ontketenen bij de verkiezingen in het Europees parlement in de lente van 2019. Dat meldt nieuwsportaal Daily Beast.

De 64-jarige politicus plant na de tussenverkiezingen in de VS begin november de helft van zijn tijd in Europa door te brengen. Hij wil met een 'rechtspopulistische supergroep' tot een derde van de zitjes in het Europees parlement veroveren. Een verenigd blok van die omvang kan het parlementair proces ernstig verstoren en Bannon enorme invloed binnen de populistische beweging geven, klinkt het.

Ondersteuning

Verwacht wordt dat Bannon zijn hoofdkwartier in Brussel vestigt. Doel is "gewiekste groepen" van rechtspopulisten te helpen, die vaak zonder professionele politieke structuren of aanzienlijke budgetten opereerden. Bannen wil onder andere ondersteuning bieden bij het verzamelen van gegevens, peilingen, doelgerichte berichten en het uitpluizen van denktanks. Voorlopig zijn tien medewerkers voorzien, die na 2019 zouden uitgebreid worden tot vijfentwintig.

Bannon wil naar verluidt een tegengewicht vormen voor de Amerikaanse investeerder George Soros, wiens steun aan liberale organisaties veel impact heeft. Volgens The Daily Beast zou Bannon vorig jaar gesprekken gevoerd hebben met Europese rechtse organisaties en figuren zoals onder anderen de voormalige partijleider van het eurosceptische Ukip, Nigel Farage, en leden van Marine Le Pens Rassemblement national - het vroegere Front National - tot de Hongaarse premier Viktor Orban en Poolse populisten.

Trump

De Amerikaanse president Donald Trump had Bannon tijdens zijn verkiezingscampagne van 2016 benoemd tot chef-strateeg en na de verkiezing tot de hoofdadviseur van het Witte Huis gebombardeerd. Vanwege meningsverschillen met de staf van het Witte Huis stapte hij in augustus vorig jaar op.

Hij keerde terug naar de extreemrechtse nieuwssite Breitbart News, maar niet voor lang. In januari stapte hij opnieuw op nadat zijn positie onder druk was komen te staan na omstreden uitspraken die hij deed over de zoon van de Amerikaanse president.

Bannon haalde in het schandaalboek ‘Fire And Fury: Inside the Trump White House’, geschreven door journalist Michael Wolff, zwaar uit naar Trumps oudste zoon, Donald Trump jr (40). Bannon noemde een ontmoeting van deze laatste met een Russische advocate tijdens de verkiezingsstrijd van 2016 “verraad en onpatriottisch”. Bannon zou dochter Ivanka naar verluidt “oliedom” hebben genoemd.