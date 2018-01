Steve Bannon stapt op bij Breitbart na omstreden uitlatingen over Trumps zoon in schandaalboek KVE

22u36

Bron: BBC, Huffington Post, ANP 1 Photo News Steve Bannon De vroegere chef-strateeg van Donald Trump verlaat Breibart. De positie van Steve Bannon was onder druk komen te staan na de omstreden uitspraken die hij deed over de zoon van de Amerikaanse president.

Bannon haalde in het schandaalboek 'Fire And Fury: Inside the Trump White House', geschreven door journalist Michael Wolff, zwaar uit naar de oudste zoon van de Republikeinse bewoner van het Witte Huis, Donald Trump jr (40). Bannon noemde een ontmoeting van deze laatste met een Russische advocate tijdens de verkiezingsstrijd van 2016 “verraad en onpatriottisch”. Bannon zou dochter Ivanka naar verluidt "oliedom" hebben genoemd.

Trump nam daarna volledig afstand van zijn ex-adviseur: “Hij heeft niet alleen zijn baan, maar ook zijn verstand verloren,” klonk het. Vervolgens probeerde Bannon zijn uitlatingen te nuanceren door te stellen dat zijn woorden gericht waren aan campagneleider Paul Manafort. Hij noemde Trump Jr. "een patriot en een goed mens", maar het kwaad was toen al geschied.

Bannon kwam volgens Amerikaanse media door de rel steeds geïsoleerder te staan in conservatieve kringen en de laatste dagen circuleerden er geruchten dat ex-topadviseur van Trump moest vrezen voor zijn job bij de populistisch-rechtse website.

Breitbart News Network meldde het vertrek van Bannon in een kort artikel op de website. Directeur Larry Solov bedankte hem voor "zijn bijdragen''.

Bannon zei volgens het bericht op de rechtse nieuwssite "trots te zijn op wat het Breitbart-team in korte tijd heeft bereikt bij het opbouwen van een nieuwsplatform van het hoogste niveau".