Steve Bannon spreekt van een "politieke afrekening" jv

21 augustus 2020

23u58

Bron: DPA 0 Steve Bannon, de voormalige topadviseur van de Amerikaanse president Donald Trump, zegt dat de fraudebeschuldigingen tegen hem het gevolg zijn van een "politieke afrekening". Dat heeft hij verklaard in zijn podcast. Bannon had eerder al onschuldig gepleit.

Bannon, de architect van Trumps verkiezingsoverwinning in 2016, werd donderdag met drie anderen opgepakt op verdenking van financiële fraude. Ze hadden via crowdfunding geld opgehaald voor de bouw van een muur aan de zuidelijke grens van de Verenigde Staten, om zo illegale immigranten uit Mexico en Zuid-Amerika tegen te houden. Ze worden ervan verdacht een deel van het ingezamelde geld te hebben gebruikt voor persoonlijke uitgaven. Bannon is voorlopig vrijgelaten op borgtocht.

"Dit was een politieke afrekening", zegt Bannon daarover in zijn podcast. "Dit gebeurde om mensen die over de muur willen praten tegen te houden en te intimideren", zo klinkt het. "Dit gebeurde om de mensen te intimideren die de steun hebben van president Trump voor de bouw van de muur.”

Donald Trump had zich donderdag nochtans gedistantieerd van Bannon. In een mededeling van het Witte Huis klonk het dat de bouw van de grensmuur een project van de regering moest zijn. Privéprojecten werden als "ongepast" omschreven.



Bannon waarschuwt ook dat hij voor zijn overtuiging zal blijven strijden. "Ik ga geen centimeter toegeven", zegt hij.