Steve Bannon na politieke aardbeving in Italië: "Populistische opstand zal machtsverhoudingen omkeren in Europa. En dit is nog maar het begin" Karen Van Eyken

07 maart 2018

12u54

Bron: Welt Woche, Focus, Politico 11 De omstreden ex-strateeg van president Trump mag dan in Washington in ongenade zijn gevallen, voor zijn eerste lezing tijdens zijn tournee door Europa - in Zürich - oogt hij ontspannen. Steve Bannon is naar eigen zeggen hier om bij te leren, maar schuwt de harde taal niet. Volgens hem is er momenteel een populistische rebellie in Europa aan de gang die je kan vergelijken met de Franse Revolutie.

In het Witte Huis is hij niet meer welkom en bij Breitbart moest hij ontslag nemen. De man die hij aan het presidentschap heeft geholpen, beschuldigde hem ervan "zijn verstand te hebben verloren". Maar Steve Bannon trekt nog steeds volle zalen. In Zürich sprak hij gisteravond - op uitnodiging van het conservatieve magazine Welt Woche - voor een uitverkochte zaal van 1.500 mensen.

Bannon toert door Europa en heeft de Italiaanse verkiezingen van nabij gevolgd. Hij noemt de overwinning van de populisten in Italië "een aardbeving". "Daar heeft 65 procent van de bevolking het politieke establishment weggestemd", zegt hij.

De ex-strateeg meent dat Italië een centrale rol zal spelen bij de populistische opstand in Europa. Bannon zag hetzelfde fenomeen opduiken in andere Europese landen zoals Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland, Tsjechië, Hongarije en Polen. "Wat hier is gebeurd, kan je vergelijken met de Franse Revolutie. "

De mensen willen hun land terug Steve Bannon

De mensen willen, volgens Bannon, hun land terug. Ze verzetten zich tegen de sterke instroom van migranten. "Europese landen kunnen de problemen van Afrikanen niet oplossen," meent hij. Ze moeten net daar worden opgelost waar deze mensen vandaan komen. "De revolutie van populistisch nationalisme zal mensen hun land teruggeven. De opstand zal de machtsverhoudingen omkeren."

Om de mechanismen van populistisch succes beter te begrijpen, wil hij de komende maanden naar eigen zeggen benutten om de verschillende stromingen in Europa te bestuderen. Kort voor het evenement in Zürich werd bekend dat de Duitse rechts-populistische partij AfD in direct contact staat met Bannon. AFD-fractievoorzitter Alice Weidel ontmoette de Amerikaan voor een gedachtewisseling in een hotel in de Zwitserse stad.

Bannon zegt zelf dat hij "veel heeft geleerd" over hoe populisme werkt op het moment dat Breitbart de brexit-campagne steunde. Zijn ervaring heeft hem ook geholpen om van de verkiezingscampagne van Trump een succes te maken.

"Dit is nog maar het begin. Als de EU in Brussel niet oplet, dan zal het met haar gedaan zijn. De vuren van het populisme branden namelijk overal", besluit Bannon.