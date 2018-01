Steve Bannon heeft spijt van zijn uithaal: "Mijn kritiek was niet bedoeld voor Donald Trump Jr." Sven Van Malderen

19u06

Bron: Politico 0 REUTERS Steve Bannon heeft zijn spijt uitgedrukt voor de uitspraken die hij gedaan heeft in 'Fire and Fury', het intussen veelbesproken boek van Michael Wolff over allerlei maffe gebeurtenissen in het Witte Huis. De oudste zoon van de Amerikaanse president werd daarbij zodanig op de korrel genomen dat Donald Trump zich genoodzaakt zag om volledig afstand te nemen van zijn voormalige adviseur. "Hij heeft zijn verstand verloren", klonk het zelfs.

Nu probeert Bannon de scherven opnieuw te lijmen. "Donald Trump Jr. is een patriot en een goed man. Hij blijft zijn vader en diens agenda steunen. Omdat ik zo laat reageer, ligt de focus niet langer op de historische verwezenlijkingen van de president en dat betreur ik."

"President Trump was de enige kandidaat die in staat was om de machine achter Clinton te verslaan. Ikzelf wil mijn steentje blijven bijdragen om Amerika weer te doen floreren."

AFP Donald Trump Jr.

Vuile was van Clinton

Bannon had het in het boek over een ontmoeting tussen Donald Trump Jr., Jared Kushner (de schoonzoon van Trump; nvdr) en een Russische advocate. Daarbij zou de vuile was van Hillary Clinton ter sprake gekomen zijn. "Dit was verraad, iemand had meteen de FBI moeten verwittigen", luidde zijn quote.

Maar nu speelt Bannon het anders. "Mijn commentaar was eigenlijk gericht tegen Paul Manafort (die daar ook aanwezig was; nvdr). Hij is een ervaren campagneleider en had dus moeten weten dat die Russen niet te vertrouwen zijn. Ik herhaal: mijn kritiek was niet bedoeld voor Donald Trump Jr."

AFP Jared Kushner (r) naast Steve Bannon.

"Geen complot"

Heeft Trump nu doelbewust samengewerkt met Russische overheidsinstanties om de verkiezingen te kunnen winnen? De bewuste ontmoeting in de Trump Tower blijft een cruciaal element in dat onderzoek. "Maar er was geen complot, dat onderzoek is een heksenjacht", maakt Bannon nu duidelijk.

Trump reageerde eerder al woedend op de publicatie van het boek. "Het staat vol leugens en misinterpretaties, met bronnen die niet eens bestaan. Steve bracht zijn tijd in het Witte Huis door met het lekken van valse info naar de media om hem belangrijker te laten overkomen. Meer deed hij niet. Toen hij ontslagen werd, verloor hij niet alleen zijn job, maar ook zijn verstand."

Nog vooraleer Trump zo uithaalde, wilde Bannon zelf al de puntjes op de i zetten. Volgens CNN wilde hij toen al duidelijk maken dat "Wolff zijn uitspraken uit de context gehaald had om meer boeken te kunnen verkopen". Bannon kreeg na de release van het boek de wind van voren, in die mate zelfs dat zijn functie als hoofd van de conservatieve nieuwssite Breitbart News in het gedrang kwam.