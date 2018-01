Steve Bannon gedumpt door grootste geldschieter Koen Van De Sype

18u33

Bron: The Hill, Politico, The Washington Post, USA Today 0 Reuters/RV Rebekah Mercer en Steve Bannon. Het ziet ernaar uit dat Steve Bannon op zoek moet naar nieuwe vrienden met geld. De voormalige topadviseur van de Amerikaanse president Donald Trump en hoofd van de ultrarechtse nieuwssite Breitbart News is volgens de Amerikaanse krant The Washington Post de steun kwijt van miljardair Rebekah Mercer. Die laatste is ook een van de drie eigenaars van Breitbart News.

Rebekah Mercer is niet de eerste de beste. Ze is de dochter van beleggingsfondsmanager en miljardair Robert Mercer en zorgde ervoor dat de familiestichting haar donaties aan de Republikeinse partij optrok van 1,7 miljoen dollar in 2009 tot 18,3 miljoen dollar in 2014. Ze pompte in dezelfde periode ook 35 miljoen dollar in conservatieve denktanks en actiegroepen. Nieuwssite Politico noemde haar in september 2016 “de machtigste vrouw in de Republikeinse politiek”.

25 miljoen dollar

Hoewel ze zich eerst achter Ted Cruz schaarde in de presidentiële voorverkiezingen in 2016, steunde ze meteen Donald Trump toen die de Republikeinse genomineerde werd. Samen met haar vader schonk ze 25 miljoen dollar aan zijn campagne en ze toonde zich een onvoorwaardelijke partner, ook toen de beruchte ‘grab them by the pussy’-tape uitkwam, die Trump in diskrediet bracht. (lees hieronder verder)

REUTERS

Hoewel ze tijdens de campagne met Steve Bannon samenwerkte, botert het al een tijdje niet meer tussen de twee. Zo stond ze niet achter zijn strategie tijdens de senaatsverkiezing in Alabama, waar Bannon de fel gecontesteerde Republikeinse kandidaat Roy Moore bleef steunen. Moore was in opspraak gekomen en beschuldigd van seksueel onaanvaardbaar gedrag. Hij verloor de race.

Kandidaat

Toen Bannon dan ook nog eens aan een reeks belangrijke conservatieve donors ging vertellen dat Mercer hem zou steunen als hij zou beslissen om zich kandidaat te stellen voor het presidentschap en het in 2020 op zou nemen tegen Trump, was de maat vol. Iemand uit de directe entourage van Mercer vertelde The Washington Post dat ze Bannon niet langer steunt.

Of dat ook gevolgen zal hebben voor de nieuwssite van Bannon is nog niet duidelijk. Rebekah Mercer kocht in november het aandeel van haar vader in Breitbart over.

Gerucht

Het gerucht dat Bannon zou overwegen om het in 2020 op te nemen tegen Trump in de volgende race om het presidentschap, zou ook vermeld worden in het nieuwe boek van Michall Wolff, ‘Fire and Fury: Inside the Trump White House’. Dat veroorzaakte opschudding in Washington DC toen een fragment ervan uitlekte en gepubliceerd werd in New York Magazine.