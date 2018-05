Steve Bannon bestempelt Merkel als "de meest destructieve politica van de 21ste eeuw" Karen Van Eyken

30 mei 2018

12u25

Bron: Die Zeit 17 Steve Bannon, de voormalige Raspoetin van Donald Trump, heeft Angela Merkel in een interview met het Duitse weekblad 'Die Zeit' scherp bekritiseerd. Volgens hem zal de bondskanselier de geschiedenis ingaan als "de meest destructieve politieke figuur van de 21ste eeuw".

"Wat we hier gezien hebben is een toevloed van migranten te wijten aan de incompetentie en arrogantie van Merkel", zegt de 64-jarige Amerikaanse ex-adviseur van Trump aan 'Die Zeit'. "Dat is helemaal geen immigratiepolitiek."

Naar zijn mening zal de bondskanselier in de geschiedenisboeken komen te staan als "de meest destructieve politieke figuur van de 21e eeuw".

Ze heeft voldoende "arrogantie en incompetentie" getoond toen ze "eenzijdig besliste om twee miljoen migranten zonder betrouwbare documenten in Duitsland binnen te laten".

Bannon beschreef de relatie tussen Merkel en de Amerikaanse president Trump daarentegen als "zeer professioneel".

Hij gelooft zelfs dat zijn voormalige chef de bondskanselier leuk vindt - ook al liggen de standpunten van de Verenigde Staten enerzijds en de EU of Duitsland anderzijds over bepaalde thema's ver uiteen.

Het feit dat het bezoek van Merkel aan het Witte Huis anders gepercipieerd werd dan de doortocht van de Franse president Emmanuel Macron, lag volgens Bannon aan de aard van het beestje: "Macron is een investeringsbankier, (...) Merkel is een chemicus. Twee compleet verschillende persoonlijkheden. "