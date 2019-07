Steun voor Von der Leyen lijkt te groeien na ultieme oproep:“EU is als een lang huwelijk, de liefde wordt niet groter, maar dieper” KVE HAA

16 juli 2019

10u55

Bron: Belga, De Volkskrant, AD.nl 3 Ze sprak een kleine 40 minuten en ze deed dat vol vuur. Ursula von der Leyen presenteerde vanochtend haar plannen voor een kritisch Europees parlement in Straatsburg. Vanavond beslissen de parlementariërs of ze de nieuwe voorzitter van de Commissie wordt. De steun voor haar om voorzitter van de Commissie te worden lijkt na haar speech in elk geval toe te nemen. De beloftevolle toespraak en presentatie van haar plannen trekt twijfelaars over de streep, zeggen betrokkenen.

De Duitse christendemocrate heeft 374 stemmen nodig om te kunnen worden benoemd, maar zou volgens ingewijden inmiddels kunnen rekenen op zo’n 400 stemmen.



Von der Leyen leek zeer op haar gemak. Handje hier, handje daar, bescheiden glimlach. Maar ze moet gespannen zijn geweest, dat kan niet anders. Haar nominatie door de Europese leiders was niet door iedereen met applaus ontvangen. Eigenlijk waren alleen haar eigen christendemocraten enthousiast. Sommige fracties (de Groenen) hebben haar ronduit afgewezen wegens te weinig ambitie of gebrek aan plannen, andere hadden hun bedenkingen en kwamen met een waslijst aan eisen (sociaaldemocraten, liberalen).

Applaus

In haar toespraak, die vanochtend iets na 9 uur begon, benadrukte ze meerdere malen dat ze geluisterd had naar de wensen van de fracties. Soms kreeg ze applaus, een enkele keer zeer stevig; soms klonk er een smalend boegeroep, maar dat waren de vertrekkende Britten.



Von der Leyen sprak vol vuur toen het over de positie van de vrouw ging. “Het vervult me met grote trots dat hier eindelijk een vrouw staat”, zei ze. En later: “Ik ga voor volledige gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de Europese Commissie. Er zijn tot nu toe 183 commissarissen geweest, van wie er slechts 35 vrouw waren. Dat is nog geen 20 procent. Wij willen wat ons toekomt!”

Sinds haar nominatie kreeg ze veel kritiek op haar voorzichtige benadering van de klimaatverandering. Nu sprak ze zich vol uit voor een Europa dat in 2050 klimaatneutraal moet zijn: “Als eerste in de wereld.” Ze beloofde binnen 100 dagen met een omvattend plan te komen, een ‘Green Deal’, en kondigde een Klimaatbank aan voor groene investeringen.

“Onze plicht”

Groot applaus kreeg ze voor haar kritiek op de grote techbedrijven die wel heel veel winst maken “dankzij onze mensen en onze infrastructuur”, maar nauwelijks belasting betalen. Die komen daar niet meer mee weg, beloofde ze. Er kwam nog groter applaus toen ze refereerde aan de 70.000 vluchtelingen die inmiddels zijn omgekomen in de Middellandse Zee. “Het is onze plicht om die mensen te redden. De EU heeft humane grenzen nodig en moet vluchtelingen beschermen, maar tegelijkertijd mensensmokkel hard aanpakken.”

Als voorbeeld noemde ze de Syrische jongen die haar gezin vier jaar geleden in huis nam. “Hij sprak toen geen Duits en was ernstig getekend door de oorlog. Nu is hij vloeiend in Duits en Engels, wil hij naar huis om zijn land te helpen. Hij is een inspiratie voor ons allemaal.” Von der Leyen wil meer grenspolitie en een modernisering van het asielsysteem. Om dit makkelijker te maken, wil ze dat het buitenlandse beleid niet meer gevoerd wordt via unanimiteit, maar met een gekwalificeerde meerderheid.

Als slotakkoord van haar ‘erop of eronder’ speech vertelde von der Leyen ook een persoonlijk verhaal. Ze sprak over haar vader en hoe immens gelukkig die als Duitse jongen van 15 jaar was toen de Europese landen na de verwoestende Tweede Wereldoorlog Duitsland opnamen in de ring van democratische mogendheden. “De EU is als een lang huwelijk, de liefde wordt niet groter maar wel dieper. En we mogen nooit vergeten waarom ze is ontstaan.” Vervolgens riep ze emotioneel in het Frans, Duits en Engels “Lang leve Europa!”.

Boegeroep

Het enige boegeroep kwam van de brexitpartij van Nigel Farage, toen Von der Leyen zei dat ze bereid is de vertrekdatum van het Verenigd Koninkrijk uit te stellen, mocht dat nodig zijn.

Het parlement heeft de hele dag om na te denken over een ‘ja’- of een ‘nee’-stem. Misschien helpt het dat Von der Leyen beloofde dat ze het Spitzenkandidatensysteem wil verbeteren, omdat ze het een “aanvulling” vindt “voor de Europese democratie”. Dat systeem houdt in dat de lijsttrekker van de fractie die de Europese verkiezingen gewonnen heeft, meteen ook dé kandidaat is voor de belangrijkste functie in de Europese Unie. Pijnlijk is dat ze zelf op deze plek is gekomen doordat de leiders die haar nomineerden het systeem nooit omarmd hebben.

De stemming begint vanavond om 18 uur. Als Von der Leyen niet de benodigde 374 stemmen haalt, hebben de leiders een maand de tijd om een nieuwe kandidaat te nomineren.

Dubbeltje op zijn kant

De steun van Von der Leyens eigen Europese Volkspartij (182 zetels) is zeker. Maar bij de tweede grootste fractie, de sociaaldemocraten met 154 zetels, heerst verdeeldheid. De Spaanse en Portugese leden scharen zich naar verwachting achter Von der Leyen. Voor Paul Tang (PvdA) blijft het echter “onverteerbaar” dat ze ineens naar voren werd geschoven.

Volgens Bas Eickhout (GroenLinks) gaan de Europese Groenen (74 zetels) tegen stemmen. Von der Leyen heeft geen woord gewijd aan de landbouw en hij vindt het ook op gebied van de rechtsstaat onduidelijk waar ze “echt voor staat”.

Veel zal afhangen van hoe rechtse populistische parlementariërs stemmen. De Italiaanse Vijfsterrenbeweging zou bijvoorbeeld voor en Lega zou tegen zijn.