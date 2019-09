Steun voor impeachment bij Amerikaanse kiezer groeit volgens polls KVDS

28 september 2019

23u58 0 De steun bij de Amerikaanse kiezer voor impeachment groeit. Dat blijkt uit twee polls die afgelopen week werden gehouden, nadat de Democraten in vol Oekraïneschandaal aankondigden dat ze het afzettingsproces voor president Trump formeel in gang zetten.

De Democraten zetten de stap nadat bekend raakte dat Trump zijn Oekraïense ambtsgenoot Volodimir Zelenski in een telefoongesprek onder druk zette om een onderzoek te openen naar Joe Biden en zijn zoon Hunter. Die laatste zetelde in de raad van bestuur van een Oekraïense gasmaatschappij die aan een gerechtelijk onderzoek onderworpen werd. Joe Biden is een van de mogelijke uitdagers van Trump voor de volgende presidentsverkiezingen.

Poll

Volgens een poll van de politieke nieuwssite Politico en Morning Consult – uitgevoerd tussen 24 en 26 september – zijn nu evenveel kiezers voor als tegen impeachment (43%). In de periode van 20 tot 22 september was maar 36% voor en was 49% tegen.





Bij de Democraten ging het aantal voorstanders van 66% naar 79% en het aantal tegenstanders van 17% naar 12%. Maar ook bij de Republikeinen was die trend te zien. Het aantal voorstanders ging van 5% naar 10% en het aantal tegenstanders van 89% naar 85%.

Een poll van nieuwssite HuffPost en YouGov in dezelfde periode toonde dan weer dat de kloof tussen voor- en tegenstanders van impeachment groeit. 47% zou nu voor impeachment zijn en 39% tegen. In een vorige poll zou nog 43% voor geweest zijn en 41% tegen.

Bij de Democraten gingen de voorstanders van 74 naar 81 procent, maar de Republikeinen waren minder overtuigd: het aantal voorstanders daalde daar van 16 naar 11 procent.

Te vroeg

Voor alle duidelijkheid: het is nog te vroeg om te weten of die tendens zich zal bevestigen of zich zelfs nog verder zal doorzetten. Maar het lijkt er wel op dat de nieuwe informatie over het telefoontje van Trump en Zelenski en de beslissing van de Democraten om de afzettingsprocedure op te starten de kijk van de kiezer op het impeachment hebben gewijzigd.

De Democraten hebben zich lang zorgen gemaakt over hoe de kiezer zou reageren op het opstarten van een impeachment. Onder meer de Democratische leider in het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi vreesde dat het zoveel verdeeldheid zou zaaien dat het de kiezersbasis van Trump voor de verkiezingen van 2020 nog zou opzwepen. En gematigde Democraten in districten die tijdens de vorige verkiezingen voor Trump stemden, in gevaar kon brengen.