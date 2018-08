Stervende moeder mag zoontje niet van school halen voor laatste vakantie samen: terminale kanker is "geen uitzonderlijke omstandigheid" AV

05 augustus 2018

14u34

Bron: Daily Mail 0 Angela Rose (36), een ongeneeslijk zieke moeder uit Milton Keynes, Groot-Brittannië, wou een laatste keer op vakantie gaan samen met haar drie kinderen voordat ze zou sterven. Daarom diende ze een aanvraag in bij de school van haar jongste zoon om de jongen buiten de wettelijke vakantieperiode mee te nemen. Tot de verbazing van de vrouw weigerde de directie van de school haar verzoek omdat het niet ging om "uitzonderlijke omstandigheden".

Angela Rose diende een verzoek in bij de school van haar achtjarige zoon Carlo om een ​​laatste vakantie samen te mogen delen. De vrouw meldde bij haar verzoek duidelijk dat ze misschien nog maar enkele maanden te leven heeft. 14 maanden geleden werd de diagnose van borstkanker vastgesteld bij de Britse, maar binnen enkele weken had de kanker zich verspreidt naar haar hersenen en botten.

De vrouw reageerde onthutst op het nieuws dat haar zoontje niet meekon op vakantie. "Als een stervende 36-jarige moeder die haar jongen voor de laatste keer op vakantie wil nemen geen uitzonderlijk geval is, dan vraag ik mezelf af wat dat wel is."

De school van de jongen, Stanton Middle School in Milton Keynes, Buckinghamshire, verontschuldigde zich ondertussen. Carlo, die bijna nooit een dag school miste in het verleden, mag nu wél op vakantie met zijn terminaal zieke moeder. Een woordvoerder van de school zei: "Hoewel we wisten dat ze gezondheidsproblemen had, hebben we niet de volledige omvang ervan beseft. We hadden het verder moeten controleren - dat hebben we niet gedaan, en het spijt ons zeer. In het licht hiervan zullen we dit verlof natuurlijk toestaan, buiten de normale schoolvakanties."

Toch is de moeder van drie nog steeds erg teleurgesteld door de reactie van de school. "Ik moest een formulier invullen en gaf duidelijk de reden aan waarom ik mijn zoon mee wou nemen op vakantie. Ik snap echt niet hoe ze die fout hebben kunnen maken..."