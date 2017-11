Sterren roepen Turkije op om absurde aanklacht tegen mensenrechtenactivisten te droppen kv

01u27

Bron: Belga 0 Amnesty International Taner Kiliç, de Turkse directeur van Amnesty International. Een Turkse rechtbank buigt zich vandaag in Istanboel opnieuw over de zogenaamde "terreuraanklacht" tegen elf mensenrechtenverdedigers, onder wie de directeur en voorzitter van Amnesty International Turkije. Tientallen bekende namen uit binnen- en buitenland hebben een open brief ondertekend die de Turkse autoriteiten oproept om de absurde aanklacht te laten vallen.

Uit ons land ondertekenden zowel de politici Gwendolyn Rutten (Open Vld) als Mark Demesmaeker (N-VA) en Dirk Van der Maelen (sp.a) de petitie, op internationaal vlak zien we de handtekeningen van muzikant Sting, de kunstenaars Ai Weiwei en Anish Kapoor, de actrice Catherine Deneuve en Amerikaanse 'klokkenluider' Edward Snowden.

Wereldwijde oproep

"We zijn fier dat we onze stem kunnen toevoegen aan de wereldwijde oproep om een einde te maken aan dit onrecht en om Amnesty-voorzitter Taner Kiliç onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten", schrijven ze in de brief. "Zodra mensenrechtenverdedigers het zwijgen wordt opgelegd, zijn de rechten van iedereen in gevaar. Zij komen altijd op voor onze rechten. Nu is het tijd dat wij voor hen opkomen."

Zwaarst beveiligde gevangenis

Taner Kiliç, de voorzitter van Amnesty Turkije, werd op 6 juni gearresteerd en zit sindsdien in de gevangenis. Tien andere activisten, onder wie Idil Eser, de directrice van Amnesty Turkije, werden een maand later gearresteerd. Acht van hen werden bijna vier maanden lang opgesloten in de zwaarst beveiligde gevangenis van Turkije. Vorige maand werden ze vrijgelaten tijdens de eerste hoorzitting, maar het proces tegen hen blijft lopen.

Geen bewijzen

De elf mensenrechtenverdedigers worden beschuldigd van "lidmaatschap van een terroristische organisatie". In de aanklacht wordt mensenrechtenwerk bestempeld als "hulp aan terreurorganisaties". Tot op heden heeft de openbaar aanklager geen enkel bewijs op tafel gelegd. De forensische expert die de gedetailleerde rapporten voorbereidde, verschijnt normaal gezien vandaag voor de rechtbank tijdens de nieuwe hoorzitting.

De open brief is een aanvulling op de vele instellingen en politici die zich al schaarden achter de oproep om de voorzitter van Amnesty Turkije vrij te laten: de Europese Commissie, het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, VN-functionarissen, de Duitse kanselier Angela Merkel en vele anderen.