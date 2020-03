Sterke twijfels over officiële sterftecijfers door coronavirus in Italië: “We vermoeden zware onderschatting” ADN

26 maart 2020

13u39

Bron: Belga 4 Politici in Noord-Italië uiten steeds openlijker hun twijfels over het sterftecijfer door het nieuwe coronavirus. Ze vermoeden dat de officiële cijfers een sterke onderschatting zijn.

De gemeente Nembro, met zijn 12.000 inwoners, registreerde "officieel 31 overlijdens als gevolg van Covid-19", schrijven Luca Foresti, een lokale medische verantwoordelijke, en Claudio Cancelli, de burgemeester van de gemeente, in de krant Corriere della Sera. Nembro ligt in de buurt van Bergamo, de Italiaanse stad die het ergst getroffen is door de pandemie.

Onregelmatigheden

"Dat cijfer kon ons niet overtuigen en we zijn gaan kijken naar het gemiddelde sterftecijfer de voorbije jaren in de periode januari-maart", schrijven de twee. "Het aantal overlijdens in normale omstandigheden had ongeveer 35 moeten bedragen. Dit jaar zijn het er 158. Er zijn met andere woorden 123 bijkomende overlijdens, geen 31.”



Dezelfde anomalie zou er zijn in de andere kleine gemeenten in de regio, vooral in Cernusco sul Naviglio. Daar is er een "abnormaal" aantal overlijdens, dat 6,1 keer hoger ligt dan wat officieel toegeschreven wordt aan Covid-19.

Woensdag al zei Emilio Del Bono, de burgemeester van Brescia, een andere stad in het noorden van Italië die erg getroffen is, dat het aantal besmettingen veel hoger ligt dan de officiële cijfers. "Veel zieken zitten thuis en we weten niet hoe het met hen gaat.”

Zwaarst getroffen

Italië is het land dat het ergst getroffen is door het nieuwe coronavirus. Officieel zijn er al 7.503 doden gevallen en bijna 75.000 bevestigde gevallen. In de officiële cijfers zitten de overlijdens in ziekenhuizen én rusthuizen vervat.

