Sterke stijging van aantal coronadoden in Frankrijk, politie deelt 4.000 boetes uit aan overtreders lockdown

18 maart 2020

21u22

Bron: Belga, ANP 0 Het dodental door het coronavirus in Frankrijk is de afgelopen 24 uur sterk gestegen. De Franse gezondheidsautoriteiten melden woensdagavond 89 nieuwe sterfgevallen, waardoor het totaal naar 264 oploopt. De Franse premier Edouard Philippe heeft de gezondheidsnoodtoestand uitgeroepen.

Het aantal besmettingen nam woensdag van 7.730 toe tot 9.134. Van die patiënten zijn er 931 slecht aan toe. Ruim de helft van hen zijn jonger dan 60, en 7 procent van de mensen die aan het virus bezweken zijn, waren jonger dan 65.

Boetes

Frankrijk verkeerde voor de eerste volledige dag in een lockdown-situatie, waarmee het de verspreiding van het virus wil indammen. De Franse politie deelde op een dag tijd meer dan 4.000 boetes uit aan mensen voor het overtreden van het bevel om thuis te blijven.



“Sinds vanochtend zijn we begonnen met de procedures en werden 4.095 mensen beboet voor het overtreden van de regels”, zei minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner tegen de Franse televisiezender TF1. “De boete was gisteren 35 euro, vanaf vandaag is dat 135 euro en het kan oplopen tot 375 euro”, voegde hij eraan toe.

Document

Sinds dinsdagmiddag mogen mensen in Frankrijk niet naar buiten, behalve voor essentiële zaken, waarvoor ze een document moeten ondertekenen waarin staat waar ze naartoe gaan. Frankrijk heeft 100.000 politieagenten ingezet die moeten toezien op naleving van de regels.

“Ons doel is de Fransen te beschermen. De beste manier om levens te beschermen is door thuis te blijven”, zei de minister. Op vragen over het feit dat vele Fransen in het hele land buiten wandelen en zelfs aan het joggen waren, zei Castaner dat dit is toegestaan, zolang ze alleen naar buiten gaan.

Verdubbeling

Jérôme Salomon, topman van het ministerie van Gezondheid, beklemtoonde dat het aantal nieuwe gevallen elke dag verdubbelt. Nog volgens Salomon zitten 5.500 mensen thuis, en konden al 1.100 Fransen het ziekenhuis verlaten. “Ieder van jullie die beschikt over maskers en die die niet gebruikt: aarzel niet die af te geven bij ziekenhuizen, gezondheidscentra of apotheken”, zei hij ook nog.



Daarnaast wil de regering met een speciale wet ook miljarden euro's op tafel leggen voor de bedrijven. De Franse minister van Economie Bruno Le Maire kondigde al voor 45 miljard euro steun voor de Franse economie aan.

