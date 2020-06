Sterke stijging corona-gevallen in Iran: 3.000 nieuwe besmettingen op 24 uur HR

01 juni 2020

13u28

Bron: Belga 0 Iran heeft maandag laten weten dat er in de loop van de voorbije 24 uur bijna 3.000 nieuwe besmettingen van COVID-19 werden vastgesteld. Het gaat om de sterkste stijging in twee maanden in het land.

“De mensen schijnen te denken dat het coronavirus verleden tijd is, maar dat is verre van het geval. We kunnen elk moment te maken krijgen met een nieuwe gevaarlijke piek”, waarschuwde de Iraanse minister van Gezondheid Saïd Namaki in een televisie-interview.

Op de dagelijkse persbriefing maakten de Iraanse autoriteiten bekend dat er de voorbije 24 uur 2.979 mensen positief testten op COVID-19, wat het aantal besmettingen sinds de uitbraak van het virus in Iran op 154.445 brengt. Er kwamen ook 81 overlijdens bij zodat in totaal nu al 7.878 personen in Iran aan het virus bezweken.

Lees ook:

Antwerpse immunoloog Hans-Willem Snoeck: “De Belgische experts spelen met vuur” (+)



Dit doet het coronavirus met je longen: “Niet uitgesloten dat genezen patiënten later transplantatie nodig hebben” (+)



Waarom mogen de fitness­centra nog niet open? (+)