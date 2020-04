Sterke daling Franse misdaadcijfers door lockdownmaatregelen KVE

06 april 2020

17u34

Bron: Belga 0 In maart zijn in Frankrijk veel minder misdaden en strafbare feiten geregistreerd dan in februari. Dat blijkt uit cijfers van de statistische dienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken, die de daling toeschrijft aan de quarantainemaatregelen.

In Frankrijk zijn sinds 17 maart verregaande lockdownmaatregelen van kracht. In zijn maandelijkse stand van zaken stelt statistische dienst SSMI dat de meeste misdaadindicatoren gemiddeld met 45 procent zijn gedaald.

Opzettelijke slagen en verwondingen aan mensen van 15 jaar en ouder zijn met 33 procent gedaald. Maar het aandeel van intrafamiliaal geweld binnen deze categorie is wel sterk toegenomen in maart, na een daling in februari.

De grootste daling is te zien in de categorie diefstallen zonder geweld (-51 procent), gevolgd door gewelddadige diefstallen zonder wapen (-45 procent), woninginbraken (-44 procent) en gewapende diefstallen (-43 procent). De autodiefstallen namen af met 37 procent, en net als in februari gebeurden er 70 moorden.

De interpretatie van de daling is echter "zeer complex", benadrukt het SSMI. Zo verloopt het indienen van een klacht anders dan normaal, en zijn sommige delicten in de huidige context niet mogelijk terwijl anderen net meer voorkomen. "Hoe dan ook zullen bepaalde effecten van de inperkingsmaatregelen die half maart zijn begonnen pas de komende maanden zichtbaar worden", aldus het SSMI.

