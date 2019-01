Sterke aardbeving van 6,7 treft Chili lva

20 januari 2019

03u30

Bron: Belga 0 Een sterke aardbeving met een magnitude van 6,7 heeft zaterdag laat het Zuid-Amerikaanse Chili opgeschrikt. Het epicentrum lag volgens berekeningen van USGS, het agentschap van de VS voor geologisch onderzoek, in de buurt van de kuststad Coquimbo op 53 kilometer diepte.

Over mogelijke slachtoffers of schade is er voorlopig geen nieuws. Wel zitten ongeveer 200.000 mensen in de regio van Coquimbo zonder elektriciteit. De beving zorgde voor heel wat paniek. Op televisiebeelden is te zien hoe mensen weg van de kust vluchten uit schrik voor een tsunami. Het bevoegde ministerie benadrukt echter dat er op dit moment geen gevaar bestaat voor een tsunami. In de loop van de nacht zouden er nog enkele naschokken kunnen volgen.

Coquimbo, de plaats van het epicentrum, ligt ongeveer 400 kilometer ten noorden van hoofdstad Santiago waar de aardbeving zich ook fel liet voelen.

⭕ #AHORA24H | Personas evacuan el borde costero en la Región de Coquimbo.



