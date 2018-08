Sterke aardbeving treft oostelijke centrum van Italië LVA

15 augustus 2018

02u05

Bron: Belga 0 Een sterke aardbeving met een magnitude van 4,7 op de schaal van Richter heeft het oostelijke centrum van Italië getroffen, aan de Adriatische Zee. Dat meldt het Nationaal Instituut voor Geofysica en Vulcanologie (INGV). Van slachtoffers is voorlopig geen sprake.

De aardbeving gebeurde om 23.48 uur nabij Montelcifone, in Molise, op 19 kilometer diepte, blijkt uit de eerste schattingen van het instituut. "Op dit moment wordt nagegaan of er eventuele schade of slachtoffers zijn", zegt de burgerbescherming via Twitter.

"Momenteel heeft het commandocentrum van de brandweer slechts vragen voor meer informatie gekregen van de bevolking. Er zijn geen hulpoperaties. We voeren verkenningsoperaties uit op het terrein", zegt de brandweer, ook via Twitter.

Verschillende Italiaanse media zeggen dat de lokale overheden verzekeren dat er geen onmiddellijke grote schade is. INGV zegt dat er in Italië meestal pas schade wordt vastgesteld bij aardbevingen met een magnitude van meer dan 5,5 op de schaal van Richter.