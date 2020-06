Sterke aardbeving in Indonesië ADN

04 juni 2020

13u20

Bron: Belga 0 Het oosten van Indonesië is donderdag getroffen door een aardbeving met een magnitude van 6,4. Dat meldt de Amerikaanse geologische dienst USGS. Voorlopig zijn geen schade of slachtoffers gemeld.

Het epicentrum van de aardbeving bevond zich op 135 kilometer van de stad Tobelo op de Molukken, op ruim honderd kilometer diepte. De schok was te voelen in meerdere plaatsen van de eilandengroep. Later meer.