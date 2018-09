Ster van Trump op Walk of Fame achter tralies gezet ADN

24 september 2018

11u57

Bron: CNN 6 De ster van de Amerikaanse president Donald Trump op de Walk of Fame in Hollywood heeft alweer een make-over gekregen. Een straatartiest stak het ding achter tralies.

Trump behind bars. Finally. pic.twitter.com/a3vB2DSA1R Plastic Jesus(@ plasticjesusart) link

De ster van Trump, die in 2007 werd onthuld, is al meermaals vernield of beklad. In juli kreeg het nog de pijnlijkste facelift tot nu toe. Toen hakte een tegenstander van de president met een pikhouweel in op de ster, waardoor het ding bijna volledig verbrijzeld werd. Een twintiger werd gearresteerd. Sinds 8 september prijkt er opnieuw een stervormige tegel op het voetpad.

Zoals zijn naam doet vermoeden, kiest Plastic Jezus niet voor vernielingszucht bij zijn protestacties. Maar hij knoeide al wel eerder met de ster. Twee jaar geleden bouwde hij er een klein muurtje rond, als reactie op Trumps plan om een muur te bouwen aan de Mexicaanse grens. Waarom nu de tralies? “Omdat Trump de gevangenis in gaat”, verklaart ‘Plastic Jezus’ aan CNN. Intussen is de Trump-ster weer vrij.