Stephen Paddock boekte ook hotelkamer in Chicago en viseerde mogelijk veel groter festival avh

15u58

Bron: Daily Mail; NBC; TMZ 0 Lollapalooza/AP Lollapalooza Stephen Paddock opende zondagavond plaatselijke tijd het vuur op 30.000 festivalgangers in Las Vegas, maar mogelijk wou hij twee maanden geleden al toeslaan op Lollapalooza, een veel groter festival in Chicago. Paddock had er een hotelkamer geboekt vlakbij het festivalterrein.

Dit jaar bezochten liefst 400.000 mensen het Lollapaloozafestival in hartje Chicago. Op de verschillende podia stonden pop- en rocksterren als The Killers, Muse en Liam Gallagher. En Barack Obama’s dochter Malia was een van de vele beroemde gasten. Het festival duurde van 3 tot 6 augustus dit jaar en Stephen Paddock had voor diezelfde periode een kamer geboekt aan de overkant van de straat. De kamer had een perfect zicht op het festivalterrein, gelijkaardig aan het uitzicht vanuit zijn suite in Las Vegas.

HLN Paddock wou wellicht op Lollapalooza in Chicago toeslaan.

De 64-jarige Paddock had ook nog een andere kamer geboekt in hetzelfde hotel, van 1 augustus tot 6 augustus. Maar volgens TMZ zou hij nooit opgedaagd zijn. Wat hem van zijn plannen heeft doen afzien, is momenteel onduidelijk.

rv De mensenzee op Lollapalooza in augustus.

Mogelijk viseerde Paddock na Lollapalooza nog een ander festival in Las Vegas. Van 22 tot 24 december ging daar het festival Life is Beautiful door, met Muse, Lorde en Chance the Rapper als headliners. Opnieuw probeerde Paddock een kamer te boeken vlakbij het festivalterrein. Hij wou een luxesuite in de Ogden Tower, maar omdat alle juiste suites al bezet waren, zag hij ook hier af van zijn plannen.

Life is Beautiful Festivalgangers op Life is Beautiful

Ondertussen raken steeds meer details bekend over de gruwelijke plannen van Paddock. Zo zou hij eerst de bedoeling hebben gehad te ontsnappen. Maar omdat hij sneller dan gepland in de val zat in zijn kamer, pleegde hij zelfmoord. Volgens de politie is de kans ook groot dat Paddock hulp heeft gekregen. “Zijn plan was zo uitgekiend dat hij wel een superheld moet geweest zijn om dit alleen te doen”, zo stelde Joseph Lombardo, de sheriff van Las Vegas.

AP Stephen Paddock