Stephen ontsnapte uit gevangenis en was sinds 1981 voortvluchtig. Maar nu heeft hij cruciale fout gemaakt Karen Van Eyken

17 april 2018

17u06

Bron: Fox News 15 Bijna veertig jaar wist Stephen Michael Paris uit handen van de politie te blijven. Maar nu kon de arm der wet de voortvluchtige Texaan eindelijk opnieuw klissen nadat hij één ding over het hoofd had gezien.

Stephen Michael Paris zat een celstraf van negen jaar uit wegens drugshandel toen hij op 17 oktober 1981 - na 19 maanden gevangenisstraf - ontsnapte en de politie jarenlang te slim af bleek. Maar bij de publicatie van een overlijdensbericht van zijn moeder ging het mis.

In het bericht werd immers ook de naam van haar zoon vermeld en dat was de politie niet ontgaan. Stephen Chavez uit Houston stond er. Het bleek om de schuilnaam van de inmiddels 58-jarige voortvluchtige gevangene te gaan.

Vorige week konden agenten hem oppakken in Houston. De Texaan was aan het werk op kantoor en bekende meteen dat hij de gezochte man was.

Stephen Michael Paris zal weldra worden overgebracht naar de gevangenis van Oklahoma waar hij alsnog de rest van zijn straf zal moeten uitzitten.

"Hieruit blijkt maar weer dat als je ontsnapt uit een van onze gevangenissen, we je uiteindelijk altijd weten te vinden", besloot de directeur van het gevangeniswezen in Oklahoma.