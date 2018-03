Stephen Hawking wordt bijgezet vlak bij Isaac Newton en Charles Darwin ADN

20 maart 2018

18u19

Bron: ANP, BBC 0 De as van de wereldberoemde Britse wetenschapper Stephen Hawking wordt bijgezet in de Westminster Abbey in het centrum van Londen. Zijn resten komen zo vlak bij die van Issac Newton (1643-1727) en Charles Darwin (1809-1882) te liggen, meldt de BBC.

Professor Hawking overleed 14 maart op 76-jarige leeftijd. De uitvaartplechtigheid vindt zaterdag in besloten kring in een kerk van de universiteit van Cambridge plaats. De natuurkundige woonde en werkte meer dan vijftig jaar lang in de Engelse stad. "De stad waar hij zo van hield en die zo van hem hield", aldus zijn familie.

Westminister Abbey is koninklijk, want sinds 1066 worden de Engelse koningen daar gekroond en die trouwen er doorgaans ook. Het kerkbestuur valt direct onder de vorst. Het voormalige kloostercomplex was van de zestiende tot de negentiende eeuw een van de belangrijkste wetenschapscentra in het land. Veel van 's werelds bekendste wetenschappers hebben er dan ook hun laatste rustplaats gevonden, zoals Isaac Newton en Charles Darwin. En binnenkort dus ook Stephen Hawking.

"Het is heel passend dat de resten van professor Hawking worden bijgezet in de abdij, bij die van vooraanstaande collega-wetenschappers", aldus de deken van Westminster Abbey, John Hall, in een statement.