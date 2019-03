Stephen Hawking jarenlang bedrogen en ‘slecht verzorgd’ door verpleegster David van der Heeden

12 maart 2019

19u52

Bron: AD 0 Een 61-jarige Britse verpleegster die zorg verleende aan de vorig jaar overleden natuurkundige Stephen Hawking is door een medische raad van toezicht uit haar functie gezet. Onderzoek naar Patricia Dowdy, die in totaal vijftien jaar voor de wereldberoemde fysicus zorgde, bracht aan het licht dat zij ‘niet voldeed aan de kwaliteitsnormen en niet de professionaliteit had die professor Hawking verdiende’, laat de instantie weten.

De Nursing and Midwifery Council (NMC) schorste Dowdy al in maart 2016. De Britse krant The Mail on Sunday meldde dat de familie van Hawking een klacht tegen Dowdy indiende wegens vermoedelijk wangedrag, waarop een onderzoek naar de verpleegster volgde. De raad concludeerde dat de vrouw rommelde met de financiën, niet de juiste zorg verleende, niet over de juiste kwalificaties beschikte en het onderzoek tegenwerkte.



“Mevrouw Dowdy zal daarom niet langer als verpleegkundige mogen werken’’, aldus NMC-directeur Matthew McClelland, die de familie van de overleden wetenschapper dankt voor ‘het delen van hun zorgen’. Hawkings nabestaanden bedankten de raad na het oordeel. “De familie is opgelucht dat deze traumatische ervaring nu voorbij is en dat anderen deze lijdensweg niet hoeven te ondergaan.’’

Gelauwerde natuurkundige

Stephen Hawking werd in 1964 gediagnosticeerd met ALS, een ongeneeslijke ziekte die de zenuwcellen aantast totdat het lichaam helemaal is verlamd. De gelauwerde natuurkundige bracht het grootste deel van zijn leven door in een rolstoel. Hij was grotendeels verlamd en kon, na een zware longontsteking in 1985, alleen nog ademen via een slangetje. Spreken was alleen mogelijk via een speciale spraaksynthesizer.



Hij verbaasde zijn artsen door ruim vijftig jaar te overleven met het doorgaans dodelijke ALS. Ondanks zijn ziekte wijdde Hawking zijn leven aan wetenschappelijk onderzoek. Het bekendst zijn Hawkings theorieën over het ontstaan van het heelal, tijd en zwarte gaten. Zijn boek ‘A Brief History of Time’ werd een internationale bestseller. ‘s Werelds beroemdste theoretisch fysicus overleed in maart 2018 op de leeftijd van 76 jaar.