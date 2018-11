Stephen Barclay is nieuwe brexit-minister Voormalig bankier moet vertrek uit de Europese unie in goede banen leiden LH

16 november 2018

17u49

Theresa May heeft Stephen Barclay aangeduid als de nieuwe brexit-minister. Barclay volgt daarmee Dominic Raab op. Barclay is een voormalig directeur van Barclays Bank en wordt door The Guardian beschreven als "één van de minder gekende leden van het kabinet van May". Hij behoort tot het 'Leave'-kamp.

Barclay zetelde tot nu toe als minister van volksgezondheid in de Britse regering. Hij wordt de derde brexitminister in de regering van Theresa May. Barclay werd verkozen in 2010 voor het kiesdistrict North East Cambridgeshire. Hij wordt door de BBC omschreven als “een ultra-loyaal persoon, die nooit heeft gerebelleerd tegen de regering.”

Eerder op de dag liet de invloedrijke Britse milieuminister Michael Gove weten niet uit de regering te stappen. May liet ook al Esther McVey als staatssecretaris van Arbeid en Pensioenen vervangen door Amber Rudd, die eerder dit jaar nog ontslag nam na een schandaal rond het immigratiebeleid.