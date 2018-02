Stephanie vindt liefde in Britse ‘Blind Getrouwd’ nadat verloofde ervandoor ging met andere man. En dan moet ze nog ontdekken dat Ben miljonair is Koen Van De Sype

16 februari 2018

15u52

Bron: Channel 4 228 Wie zijn geloof in de liefde kwijt is, moet zeker kijken naar de Britse versie van ‘Blind Getrouwd’. Het nieuwe seizoen van ‘Married at First Sight’ op Channel 4 is er van start gegaan met vuurwerk. Agente Stephanie (32) nam deel nadat haar verloofde haar liet staan voor een andere man, maar haar ongeluk lijkt opeens te keren als ze Ben (36) ziet staan. En dan weet ze nog niet naar haar kersverse man eigenlijk een miljonair is.

Iedereen kent het concept intussen: twee wildvreemden worden door een team van experts aan elkaar gekoppeld en krijgen elkaar voor het eerst te zien voor het altaar. Meestal goed voor een beetje onwennig geschuifel, maar niet zo bij de Britse Stephanie en Ben. Bij hen spatten de vonken meteen van het scherm. Ze hadden allebei nochtans de nodige pech achter de rug.

Oefen-bh

Zo was het voor Stephanie niet de eerste keer dat ze zou trouwen. Zonder te zeggen hoeveel keer ze al precies verloofd was, werd al snel duidelijk dat het haar nog nooit gelukt was om de deal te beklinken. Haar recentste verloofde ging er zelfs vandoor naar Griekenland met een andere man. “Ik voel me een beetje als een oefen-bh voor mannen”, vertelde ze. “Het is bij mijn vrienden een running joke dat ik altijd dichtbij een huwelijk geraakt, maar net niet.” (lees hieronder verder)

That's definitely *something* at first sight 🍆 #MarriedAtFirstSight pic.twitter.com/tldu24l20H Channel 4(@ Channel4) link

En ook Ben bleek het nog niet gelukt om de ware te vinden. De hopeloze romanticus ziet er nochtans niet slecht uit en verdiende al flink wat geld met vastgoed. Acht maanden was hij intussen vrijgezel en hij spendeerde de jongste vijf jaar aan het bouwen van een landhuis voor zijn gezin. Alleen, dat gezin vond hij nog altijd niet. En daarom woonde hij er maar alleen, met zijn flashy wagen en zijn kleerkast met een reeks pakken van samen meer dan 20.000 euro. “Ik heb al veel verwezenlijkt en ik heb alles wat ik wil. Ik mis alleen nog iemand om het mee te delen”, klonk het.

Chemie

Op beelden van de uitzending is deze keer echter instant chemie te zien als Stephanie aan de arm van haar zus Mel naar het altaar stapt. Als Ben achterom kijkt, klaart zijn gezicht helemaal op en zakt zijn mond bijna open. Eenzelfde reactie bij Stephanie als ze eindelijk naast hem staat en goedkeurend giechelt. “Je ziet er mooi uit, ongelofelijk, prachtig. Zullen we elkaars hand vasthouden”, kan hij nog net uitbrengen. Pas na de plechtigheid kunnen ze echt kennismaken in een apart kamertje. En daar volgt al snel een tweede vurige kus. “Ik ben er niet goed van”, vertelt ze later tijdens de receptie. (lees hieronder verder)

Dat Ben het echt meent met het huwelijk, bewees hij door hun trouwdatum op zijn pols te laten tatoeëren. “Ik ben heel extravert en dit is hoe toegewijd ik ben”, klonk het. “Stephanie ziet er geweldig uit. Ik dacht meteen: er bestaat dus toch iemand die even gek is als ik.” (lees hieronder verder)

Ben wears his heart on his sleeve and takes metaphors literally. #MarriedAtFirstSight pic.twitter.com/HEeN33OgHk Channel 4(@ Channel4) link

‘Married at First Sight’ is elke week te zien op het Britse Channel 4 of online via deze link.

Meer over Stephanie

human interest