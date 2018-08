Stephanie (15) geeft haar lief laatste knuffel. Dan gaat machine die hem in leven houdt uit HR

06 augustus 2018

20u01

Bron: Irish Mirror, Daily Post, Facebook 11 Hartverscheurend is het. Stephanie Ray (15) uit Wales ligt in het ziekenhuis in de armen van haar liefje Blake (16). Seconden later zullen de dokters de machine die hem in leven houdt uitschakelen. "Ik zal voor altijd van je houden. Fly high my baby boy, I love you. "

Afscheid nemen van iemand die je graag ziet, is altijd moeilijk. En al zeker als hij nog maar 16 jaar is. Voor een 15-jarige kan dat een traumatische ervaring zijn. Stephanie deelde deze foto online. "Vandaag was de moeilijkste dag, een dag die ik nooit zal vergeten", schrijft ze op Facebook. "Blake was speciaal voor mij, we hadden samen iets speciaal, en dat zal voor altijd zo blijven. We hadden onze ups en downs, maar we kwamen er altijd doorheen. Hij zal voor altijd een plaats in mijn hart hebben. Fly high my baby boy, I love you."

Een dag eerder had ze samen met Blake's familie te horen gekregen dat de jongen nooit meer zou herstellen. Zijn hersenen waren zodanig beschadigd dat ze de moeilijke beslissing moesten nemen om de machine die hem in leven hield uit te schakelen.

Reddingsactie

Blake Ward uit Dudley was vorige dinsdag door de reddingsdiensten uit het water gehaald in Tywyn, een badplaats in Wales. Hij was samen met een 16-jarige jongen en een 13-jarig meisje in de problemen gekomen tijdens het zwemmen. Twee helikopters, drie reddingsboten, twee kustwachtteams, een team dokters en de politie snelden ter hulp. Blake werd in kritieke toestand overgevlogen naar een ziekenhuis in Liverpool, waar hij uiteindelijk overleed.

De andere twee zwemmers werden naar een ziekenhuis in Gwynedd in Wales overgevlogen. Het is niet duidelijk hoe zij eraan toe zijn.